Deze streamingdiensten hebben het allerbeste geluid

Spotify komt met een extra duur abonnement, zodat je muziek kunt luisteren in de beste geluidskwaliteit. Klinkt dat beter dan de concurrentie? We zetten het huidige aanbod op een rij.

Spotify HiFi wordt een nieuw abonnement van de bekende streamingdienst, om muziek in extra hoge kwaliteit te luisteren. Wanneer we er gebruik van kunnen maken en hoe duur dit abonnement wordt, moet nog blijken, maar één ding is wel duidelijk: muziek luister je zonder enig kwaliteitsverlies.

Dat zit zo. Voor streamingdiensten wordt muziek omgezet in data. Een muziekbestand kan groot of klein zijn, door de hoge of lage kwaliteit van de muziek. Dat wordt aangeduid met een bitrate. Dit getal geeft aan hoeveel informatie er per seconde wordt verwerkt.

Bij Spotify is dat op dit moment 24 kbit per seconde voor lage geluidskwaliteit. Bij ‘normaal’ luister je naar muziek met een bitrate van 96 kbit/s. Dan volgt er nog ‘hoog’ met 160 kbit/s en ‘zeer hoog’ met 320 kbit/s. Met Spotify HiFi gaat de streamingdienst daar dus nog boven zitten. Dat betekent dat er nagenoeg geen verlies is van informatie bij het streamen van de muziek. Alles is te horen.

Voor streamingdiensten is een te hoge bitrate niet altijd interessant, omdat deze extra data ergens vandaan moet komen. Stream je met een mobiele internetverbinding, dan is de databundel zo leeg als je de hele dag op ‘zeer hoog’ streamt.

Andere diensten

Zowel Tidal als Deezer bieden ook al een HiFi-abonnement aan met zogenoemde lossless-audio. Dat betekent dat er geen verlies is in kwaliteit door compressie. Deezer HiFi kost 14,99 euro per maand. Tidal HiFi is 19,99 euro per maand. Ook kun je voor 14,99 euro per maand een lossless ‘Platinum’-abonnement nemen op Primephonic, een uit Amsterdam afkomstige dienst voor klassieke muziek. Het is nog niet bekend wat Spotify HiFi gaat kosten.

Bij grote streamingdiensten vind je niet zo snel lossless-audio. Apple Music, de grote concurrent van Spotify, laat gebruikers muziek met een maximale bitrate van 256 kbit/s luisteren. Dat is nog minder dan ‘zeer hoog’ op Spotify. Ook YouTube Music en SoundCloud gaan tot maximaal 256 kbit/s. Pandora bungelt daar onder met maximaal 192 kbit/s.

Met de gratis versies van de streamingdiensten luister je standaard in lagere kwaliteit. Zo laat de gratis versie van Deezer je met maximaal 128 kbit/s streamen. De gratis versie van Spotify gaat toch maximaal ‘hoog’, dus 160 kbit/s.

Heeft lossless-audio wel zin?

Er bestaat nog wel discussie over de vraag of lossless-audio wel echt zin heeft voor de gemiddelde consument. Het staat buiten kijf dat er met lossless-audio meer te horen is. De audio is voller en dieper. Maar of je het verschil in de praktijk ook hoort? Daar is niet iedereen het over eens.

Op deze website kun je bijvoorbeeld een test doen, waarin je moet proberen het verschil tussen lossless en 320 kbit/s te horen. Voor de gemiddelde consument die met oordopjes in het openbaar vervoer luistert, of de muziek thuis over kleine speakers heeft draaien, zal lossless-audio in de praktijk weinig verschil maken. Deze duurdere abonnementen zijn bedoeld voor de echte audiofielen.

