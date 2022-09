Deze superlichte drones zijn net insecten: flapperen met vleugels en vliegen in zwermen

Technische Dienst Door deze robot zijn hoogte­vrees en giftige verfdampen straks verleden tijd

Thuis kun je al opzien tegen het schilderen van een muur in de slaapkamer. Maar stel je voor: je moet een grote opslagsilo of zelfs een heel zeevrachtschip van een nieuwe laag verf voorzien. Dat is ingewikkeld, gevaarlijk en soms ook milieuvervuilend. Het Delftse Qlayers heeft een robot bedacht waarmee al deze problemen overboord kunnen.

11 september