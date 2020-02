Deze vrouw zorgt voor jouw cyberveiligheid

Het is een totaal nieuwe wereld waarin Angeline van Dijk (52) zich onderdompelt. Onlangs was de nieuwe directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom een dag met één van haar inspecteurs op pad, toen deze op het platteland een radiopiraat in het vizier kreeg. ,,Piet Piraat heette de illegale zender, kun je het je voorstellen?” Even later zag Van Dijk haar inspecteur een tientallen meters hoge mast met een snijbrander door midden snijden. ,,Een behoorlijk indrukwekkend gezicht. Binnen korte tijd stond het zwart van de mensen, die niet blij waren. Gelukkig was er snel politie ter plekke.”