Deze winkel heeft geen vakkenvullers of caissières: ‘Alleen nog personeel voor het in- en uitladen’

Nieuwe­geins winkelcen­trum omgetoverd tot Instagram-walhalla: ‘We komen zeker terug’

Op een eenhoorn, in bad, al zwemmend door een ballenbak, op de schommel of met een reuze teddybeer. In winkelcentrum Cityplaza in Nieuwegein kunnen fotoliefhebbers zich uitleven in leegstaande winkelruimtes die zijn omgetoverd tot plekken waar je de tofste foto’s kunt maken voor Instagram. ,,Iedere ouder vindt zijn of haar kind natuurlijk een fotomodel.”

30 januari