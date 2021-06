Diederik Gommers, een schildpad en dansende Brein-kat winnaars bij The Best Social Awards

Ieder jaar worden met de awardshow de meest spraakmakende gebruikers en berichten op sociale media in het zonnetje gezet. In totaal werden 16 prijzen uitgereikt tijdens het evenement.



Diederik Gommers won zijn prijs in de categorie ‘Beste Thuisblijf Content’. De arts zou gebruikers op een vlotte manier op Instagram informeren tijdens de coronacrisis. Ook Twitteraar van het jaar Don Roelofsen schreef in het afgelopen jaar veel berichten over corona, vanuit zijn werk als recovery-verpleegkundige.