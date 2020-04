Discussie over 5G: ‘Vreemd dat het zo voortvarend wordt uitgerold in Nederland’

Maandag 4 mei is de dag van de waarheid voor Stop 5GNL. Dan vindt in Den Haag het kort geding plaats dat de vorig jaar opgerichte organisatie aanspande tegen de staat. Het doel laat zich raden: de uitrol van de vijfde generatie telecomtechnologie, kortweg 5G, smoren in de kiem. Stop 5GNL vreest de elektromagnetische velden van 5G.