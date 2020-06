Dit gaat Apple vanavond vermoedelijk aankondigen tijdens de WWDC-presentatie

iOS 14

Apple zal het heel waarschijnlijk tijdens WWDC 2020 hebben over iOS 14, of misschien wel iPhone OS. Apple lijkt weer terug te gaan naar de oude naam voor het besturingssysteem. Hoe dan ook, het nieuwe besturingssysteem zou vooral inzetten op prestaties en stabiliteit, meer dan op het introduceren van extra functies. Al zou de gebruiker extra opties krijgen zoals het zelf kiezen van de standaardapps, bijvoorbeeld een andere webbrowser in plaats van Safari. Het is zo een van die dingen waarop Apple al jaren koppig weigert toe te geven, maar nu mogelijk onder druk van de klant alsnog zal toegeven. Widgets is er nog zo eentje.

Je kan op de iPhone al widgets gebruiken, maar dan alleen in het Vandaag-scherm. Op het beginscherm moeten we het stellen met de klok-app en de agenda-app. Apple zou live widgets ook op het beginscherm mogelijk maken, zodat je informatie over apps krijgt zonder die te moeten openen. Zo zou je, bijvoorbeeld, meteen kunnen zien in het icoontje van de weer-app wat voor weer het nu is.

Dit zou een enorme wijziging betekenen in het beginscherm, dat er eigenlijk al sinds het allereerste besturingssysteem van de iPhone nog nagenoeg hetzelfde uitziet: app-icoontjes in een raster, verdeeld over enkele schermen. De standaardweergave zou ook in iOS 14 behouden blijven, maar een alternatieve lijstweergave zou eveneens zomaar kunnen als bijkomende optie. Om een idee daarvan te hebben wordt naar Android verwezen. Het gerucht gaat dat ook Siri daarin een mooie rol krijgt.

Voor muziekliefhebbers die niet ‘getrouwd’ zijn met de eigen muziekapp van Apple maar eerder met, bijvoorbeeld, Spotify komt er - mogelijk - ook goed nieuws. iOS 14 zou toelaten om, in dit geval, Spotify als standaard muziekapp in te stellen voor Siri en de HomePod.

Volledig scherm Het beginscherm van de iPhone is door de jaren heen nauwelijks gewijzigd. © Unsplash

Eigen chips voor Apple-computers

Volgens de doorgaans goed ingelichte analist Ming-Chi Kuo zal de nieuwe iMac met een gewijzigd ontwerp en een 24 inch-scherm met dunnere randen in zijn eerste versie, waarschijnlijk in het derde kwartaal van dit jaar, nog een Intel-chip meekrijgen. Maar het zal meteen ook de laatste nieuwe Mac met een processor van die fabrikant zijn. Apple stapt over op eigen ARM-processors. In het eerste kwartaal van volgend jaar zou Apple dan dezelfde gloednieuwe 24 inch-iMac lanceren met een ARM-chip.

Mogelijk nog vroeger, in het vierde kwartaal van dit jaar of in het eerste van 2021, zal de MacBook Pro met 13 inch-scherm als eerste Apple-toestel met een ARM-processor op de markt komen, voorspelt Kuo. Qua vorm zou die nieuwe MacBook Pro niet wijzigen.

Volledig scherm Een MacBook Pro 13 inch. © RV

Slaapmodus voor Apple Watch

Een andere langverwachte feature van de Apple Watch zal waarschijnlijk worden aangekondigd, namelijk de slaaptracking-modus. Hiermee kan je Apple Watch je slaapritme tracken. Andere smartwatch-fabrikanten en enkele third-party apps bieden die modus al, dus Apple kan moeilijk achterblijven. Daarnaast zou er - net als bij de concurrentie - een wekker komen die kijkt wanneer je het meest effectief kan opstaan rond de tijd dat je moet opstaan, bijvoorbeeld als je licht slaapt.

Apple-koptelefoon

De geruchten rondom de Apple-koptelefoon zingen al langer rond, maar de gadget lijkt er nu echt aan te komen. Na het immense succes van de AirPods kan-ie eigenlijk niet uitblijven, ondanks dat Apple de eigenaar is van het koptelefoonmerk Beats. De eigen headset zou wel ‘echt’ een Apple-product zijn met alle functionaliteiten die je ook gewend bent van de AirPods.

Overige geruchten

Wat minder betrouwbare voorspellingen zijn de aankondiging van de AirTags: bluetooth-apparaatjes die je kan plakken op bijvoorbeeld een portemonnee zodat je altijd weet waar ze zijn en de HomePod Mini: De smarthome-speaker van Apple. Die zou betaalbaarder moeten zijn dan de originele HomePod om zo de strijd aan te gaan met Amazon Echo en Google Home.