Dit is de beste én goedkoopste smartphone

Om een smartphone te kunnen kiezen, moet je eerst besluiten voor welk besturingssysteem je gaat. Ga je voor een iPhone of voor een Android-telefoon? Verder kijk je naar welke functies je belangrijk vindt. En hoeveel je wilt uitgeven. De Consumentenbond test smartphones op onder meer batterij, scherm, fotograferen, geluid en gebruiksgemak. Er zijn in totaal meer dan 270 smartphones getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Er komen meerdere smartphones als beste uit de test. Wij lichten daarvan de goedkoopste uit en dat is op dit moment een model van Samsung. Samsung doet het overigens goed in de test. Een andere telefoon van dit merk is de beste koop.

De S23 Ultra valt op door de meegeleverde ’S Pen’. Dit is een aanraakpen waarmee je kunt schetsen en schrijven op het scherm. De pen zit handig opgeborgen in de smartphone.

De telefoon is supersnel en presteert uitstekend. Het scherm is mooi helder, heeft een prima kleurweergave en een hoge verversingssnelheid tot 120 Hz. Bedienen gaat soepel en het scherm reageert goed op aanrakingen.

De Galaxy S21 FE draait ook op Android en heeft op dit moment de beste prijs-kwaliteitverhouding. De ‘FE’ in de typenaam staat voor fan-editie. Het is net geen topmodel, maar bevat wel de populairste eigenschappen van de duurdere S21-modellen.

De telefoon is heel snel en presteert erg goed. Ook het scherm is dik in orde en is heel helder, heeft een hoge resolutie en een prima kleurweergave. Net als bij de Beste uit de Test heeft het scherm van de S21 FE ook een hoge verversingssnelheid van 120 Hz. Hierdoor is de weergave altijd soepel.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.