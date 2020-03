Dit is de beste goedkope laptop tot 500 euro

Ben je bezig met school of studeren, of wil je gewoon een computer die zich overal mee naar toe laat meenemen? Dan kan een budget laptop de uitkomst zijn. Maar welke laptop is de beste koop? Het aanbod is immers immens. De experts van Hardware Info bekeken ruim 30 modellen en hier lees je de uitschieters.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide koopgids op de website Hardware Info.

De beste keuze: Acer Swift 1 SF114-32-P5FF

Volledig scherm De Acer Swift 1 © Hardware Info

Een goedkope laptop aanschaffen betekent compromissen sluiten. Onder de streep denken we dat de Acer Swift 1 SF114-32-P5FF van alle betaalbare notebooks die we hebben doorgemeten, de beste balans weet te vinden voor de meeste gebruikers. Van de 14 inch laptop zijn in Nederland op moment van schrijven 11 uitvoeringen verkrijgbaar volgens onze Productvergelijker, waarbij de prijzen uiteenlopen van 400 tot 700 euro. Ons testmodel heeft een gemiddelde prijs van 470 euro, waarmee hij mooi in het budget van 500 euro past.

Acer heeft de Swift 1 SF114-32-P5FF voorzien van de grootste accucapaciteit die we in het betaalbare testveld tegenkomen: 54 Wh. Daardoor heeft het systeem een erg lange accuduur. Bij licht gebruik houdt het systeem er pas na ruim 12 uur mee op. Vraag je meer van de laptop, dan gaat hij 8,5 uur mee. Dat komt onder meer doord e zuinige processor, die ook nog eens heel goedkoop is. Daarom had Acer budget over om de Swift 1 nog wat luxer te maken. Dat zie je vooral aan de behuizing, die hoogwaardig aanvoelt. Dit geldt ook voor het toetsenbord en de vingerafdrukscanner.

De aansluitingsmogelijkheden zijn prima. Links zitten drie snelle usb-poorten, waarvan één moderne type-c poort, plus een hdmi 1.4-poort. Rechts zitten een oudere usb 2.0-poort - prima voor je randapparatuur - plus een handige fullsize sd-kaartlezer en 3.5 mm-koptelefoonaansluiting. Ook het scherm van de laptop scoort goed, vooral bij het aflezen in sterk omgevingslicht.

Een krachtiger alternatief: HP 14s-dq1733nd

Volledig scherm Links een HP 14s, rechts een HP 15s. De HP 14s-dq1923nd is net zoals de afgebeelde HP 15s vanbinnen donkergrijs © Hardware Info

Heb je meer rekenkracht nodig, dan is de HP 14s-dq1733nd (8RS61EA) een interessante optie voor een krap budget. Mocht het apparaat uitverkocht raken: op dit moment zijn er in de Productvergelijker van Hardware Info 12 verschillende uitvoeringen van de HP 14s te vinden, die worden verkocht voor bedragen tussen de 300 en 700 euro.

De HP 14s beschikt zoals gezegd over flink meer rekenkracht dan de de Acer Swift 1. Dat is ook terug te zien in de tests. Zowel in de test voor de processor als de grafische chip scoort de HP 14s erg goed. Eén nadeel: die hoge prestaties gaan ten koste van de accuduur. Verwacht bij lichtere taken (zoals browsen) een accuduur van iets meer dan 6 en een half uur. Bij zwaardere taken (zoals het spelen van games) houdt de laptop het nog ietsje minder lang vol.