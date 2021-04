Dit is de beste laptop van rond de 1000 euro

Het is op dit moment ontzettend lastig een goede, betaalbare laptop te vinden. Wie echter bereid is wat dieper in de buidel te tasten, kan naar huis met een prima apparaat. We zetten de beste opties voor een laptop van ongeveer 1.000 euro op een rij.

Elke twee maanden gaan we in samenwerking met techsite Tweakers op zoek naar de beste laptops. Eerder bespraken we laptops van maximaal 500 en 700 euro, categorieën waarin het aanbod op dit moment schaars is. Door chiptekorten zijn er amper modellen verkrijgbaar.

Deze week kijken we naar laptops van rond de 1.000 euro, waarbij we iets minder het onderste uit de kan hoeven te halen: de Asus TUF Gaming A15 FX506IV-HN286T blijkt een prima krachtpatser, die met zijn iets dikkere formaat goed geschikt is voor het zwaardere werk.

Deze laptop is met 1.049 euro voor sommigen een fikse investering, maar voor dat bedrag krijg je wel een machine met een snelle AMD-processor en videokaart van Nvidia. Beiden zijn duidelijk sneller dan de chips die je in andere laptops van rond dit bedrag aantreft, wat het prijskaartje rechtvaardigt.

De laptop is op het moment van schrijven slechts bij één winkel verkrijgbaar, al lijkt de aanbieding al geruime tijd te lopen. Mocht hij toch uitverkocht raken, dan zou je ook de iets duurdere Asus TUF Gaming A15 FX506IU-BQ290T kunnen overwegen. Voor 30 euro meer krijg je dezelfde krachtige processor en dubbel zoveel opslag (1 terabyte), maar een minder krachtige videokaart. Ook het scherm heeft een lagere verversingssnelheid, waardoor animaties minder vloeiend ogen.

Ontwerp

Zoals gebruikelijk voor een apparaat in deze klasse is de behuizing van de Asus TUF Gaming A15 grotendeels gemaakt van plastic. Het enige metalen onderdeel is de achterkant van de schermklep, gemaakt van donkergrijs aluminium. De zwarte kunststof behuizing geeft in het midden wat meer mee dan duurdere laptops van metaal, maar alsnog is de stevigheid ruim voldoende.

Als geheel laat het apparaat zich ook nauwelijks verbuigen als je het in twee handen neemt. Het scherm is makkelijk op te tillen doordat Asus een klein lipje heeft toegevoegd aan de schermklep, waarbij het stijve scharnier voorkomt dat het scherm makkelijk gaat wapperen als de ondergrond niet stabiel is. In het bredere lipje in de bovenste schermrand is ook een webcam verwerkt, die sommige gaminglaptops moeten missen.

Asus heeft de ruimte rondom het toetsenbord voorzien van een matte en geborstelde afwerking, die wat ons betreft een stuk prettiger is dan de erg glimmende afwerking die we vaak zien bij betaalbare gaminglaptops. Je ziet vingervet en stof zo een stuk minder goed zitten.

Toetsenbord

Het toetsenbord van de Tuf Gaming A15 is voorzien van wasd-toetsen met een volledig doorzichtig ontwerp, waardoor je het mechaniek onder de toetsen kunt zien zitten. Naast de aparte numpad zijn er vier extra knoppen voor het snel instellen van het volume, het muten van je microfoon en de Armoury Crate-software.

De powerknop zit gelukkig apart van het toetsenbord, maar een vingerafdrukscanner zit er niet in. Dat is zelfs bij duurdere gaminglaptops overigens niet gebruikelijk. De touchpad is vrij klein, maar het oppervlak voelt prettig glad aan. In tegenstelling tot bij veel andere laptops zijn de muistoetsen aparte knoppen.

Aansluitingen

De aansluitingen van de TUF Gaming A15 zitten voor het grootste deel links en behalve een kaartlezer zijn er alle voorzieningen die je mag verwachten. Rechts zit enkel een langzamere USB-poort die je wellicht voor je muis kunt gebruiken.

Links zitten van achter naar voren een voedingsconnector, een internetpoort, een HDMI-aansluiting, twee snelle USB-aansluitingen, een USB-C-poort en een koptelefoonaansluiting.

Alternatieven

Hoewel we de TUF Gaming A15 op het moment aanraden, is het niet de enige interessante laptop. Onderstaande machines zijn wellicht ook geschikt.

