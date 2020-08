Dit is de opvolger van de bekendste noise cancelling-hoofdtelefoon

PreviewDe Sony WH-1000XM3 is op dit moment een van de bekendste en populairste noise cancelling -koptelefoons op de markt. Niet zonder reden: gebruikers en media, waaronder deze site , zijn zeer positief over het model, waarbij met name de goede ruisonderdrukking punten scoort. Na twee jaar heeft Sony eindelijk een opvolger klaar. Blijft deze WH-1000XM4 de concurrentie voor?

Sony is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste concurrenten van Bose in de markt voor luxere, draadloze noise cancelling-koptelefoons. Dat begon met de MDR-1000X uit 2016 die, blijkens onze bevindingen destijds, al ‘akelig dichtbij’ de concurrentie kwam qua geluidsonderdrukking.



In de jaren daarna bleef Sony innoveren met de WH-1000XM2 en WH-1000XM3, waarbij telkens kleine verbeteringen werden doorgevoerd. Vooropgesteld dat geen enkel product perfect is, was Sony’s WH-1000XM3 een schot in de roos: uitstekende geluidsdemping, een ruime feature set en een comfortabel ontwerp.

Waar de MDR-1000X en WH-1000XM2 vrij snel werden vervangen, koos Sony ervoor de succesvolle WH-1000XM3 langer in de schappen te houden. Nu is het eindelijk tijd voor een opvolger: vandaag ziet de WH-1000XM4 het levenslicht.

Volledig scherm Sony WH1000XM4. © Hardware Info De nieuwe koptelefoon is per direct verkrijgbaar voor 380 euro, dezelfde prijs als de WH-1000XM3 bij lancering. Dat is niet weinig, maar de WH-1000XM4 is dan ook het topmodel uit Sony’s line-up van koptelefoons voor onderweg.

De WH-1000XM4 ziet er bijna precies hetzelfde uit als zijn voorganger. Wel heeft Sony nieuwe techniek in de bekende behuizing verstopt. Zo is de WH-1000XM4 slimmer dan ooit. De fabrikant pakte een aantal kritiekpunten van de WH-1000XM3 aan, zoals de matige microfoon en het gebrek aan multipoint-connectiviteit.

Tevens beloven de Japanners nog betere geluidsonderdrukking en een verder verfijnde klank. Sony stuurde ons enkele weken voor de lancering van WH-1000XM4 al voor korte tijd een eerste proefmodel, een pre-productiesample dat vrijwel gelijk is aan het uiteindelijke winkelmodel. Zo konden we alvast met de nieuwe koptelefoon kennismaken.

Waardige update

De Sony WH-1000XM4 is een waardige update voor de WH-1000XM3. Sony heeft de belangrijkste kleine minpunten die het oude model nog had allemaal opgelost. Daarbij zijn er nieuwe functies toegevoegd, zoals draagdetectie en ‘Speak-to-chat’, waarbij de ruisonderdrukking wordt uitgeschakeld als de gebruiker praat.

Dat zijn in praktijk nuttige extra’s die de laatste twee jaar op steeds meer andere luxe noise cancelling-koptelefoons opdoken, maar de WH-1000XM3 nog moest missen. Met de WH-1000XM4 staat Sony weer op hetzelfde plan als de concurrentie. Geluidsdemping én -kwaliteit lijken bij de WH-1000XM4 daadwerkelijk nog iets beter dan bij de WH-1000XM3, zoals Sony ook belooft.

Volledig scherm Sony WH1000XM4. © Hardware Info Het ontwerp is grotendeels hetzelfde gebleven en bevat hooguit kleine aanpassingen. Wat betreft comfort en ergonomie was de WH-1000XM3 al van topniveau. Daaraan hoefde voor de WH-1000XM4 dus niet veel te worden verbeterd.

Hoewel we niet alles konden meten en testen aan de WH-1000XM4 in de korte tijd dat we het apparaatje konden lenen – het is bijvoorbeeld nog de vraag hoe lang het nieuwe model meegaat op de accu – lijkt Sony’s vierde luxe noise cancelling-koptelefoon hard op weg om weer een succes te worden.

Dan zal er nog wel iets moeten veranderen aan de prijs. Het nieuwe model wordt zoals gezegd geïntroduceerd voor 380 euro, evenveel als je in 2018 neertelde voor de toen nieuwe WH-1000XM3. Maar de WH-1000XM3 is sindsdien sterk in prijs gedaald; bij een paar grote webshops is de koptelefoon nu voor 230 euro te krijgen. Daarmee vergeleken betaal je voor de WH-1000XM4 op dit moment nog wel een erg hoge meerprijs.