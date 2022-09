Dit is er nieuw in Android 13

De paar Nederlanders die een Pixel-telefoon hebben – Googles smartphone is nog altijd niet officieel te koop in ons land – kunnen al aan de slag met Android 13. Google heeft de update tijdelijk exclusief beschikbaar gemaakt voor haar eigen smartphone.

Veiliger en privacyvriendelijker

Een ander privacygerelateerd onderwerp is het selecteren van specifieke bestanden. Daarmee geef je als gebruiker een specifieke app niet in één keer toegang tot al jouw foto-, video- en audiobestanden, maar selecteer je zelf welke wel of niet gebruikt mogen worden. Iets vergelijkbaars geldt voor notificaties. Apps mogen niet meer standaard pushmeldingen sturen, maar vragen na installatie toestemming om notificaties te mogen tonen.

Apps die niet via Googles eigen Play Store gedownload worden, krijgen niet automatisch toegang tot de toegankelijkheidsopties. Voortaan moet je zelf toestemming geven voor een Play Store-onbekende app. Dit is vooral bedoeld om het virussen lastiger te maken zich op je smartphone te nestelen.

Meer personalisatie

Er is een nieuwe manier om je gebruikersinterface te personaliseren op basis van je achtergrond, die het kleurenpalet van Android beïnvloedt. Dit is geïntroduceerd met Android 12 en wordt verder uitgebreid met Android 13. Nieuwe vooraf gemaakte kleurvarianten die met Android 13 beschikbaar komen, geven je nog meer opties om uit te kiezen.

Google Wallet krijgt belangrijke updates

Een andere belangrijke verbetering is gericht op digitale identiteitskaarten. Google heeft samengewerkt met binnenlandse en buitenlandse overheden om digitale ID’s voor Google Wallet te ondersteunen, en deze functie zal naar verwachting later dit jaar worden uitgerold. Of dit ook betrekking heeft op Nederlandse paspoorten en ID’s laat zich nog even bezien.