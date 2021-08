Dit is Mohammed (28), een WhatsApp-fraudeur die iedereen het leven zuur maakt

Voor ruim 15.000 euro plunderde de 28-jarige verdachte Mohammed afgelopen jaar bankrekeningen van argeloze burgers. In werkelijkheid is dat bedrag vrijwel zeker nog groter, want lang niet alle fraude is boven water. In totaal staat de februari dit jaar in Nijmegen gearresteerde man terecht voor circa tien gevallen van WhatsAppfraude. Meestal waren plaatsgenoten de dupe van zijn handelen, maar hij maakte ook slachtoffers in Deventer, Hellendoorn, Veldhoven, Amsterdam en de provincie Zeeland.