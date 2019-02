Dit is nu de beste laptop voor ongeveer 700 euro

Beste koopDuurt het twee jaar voordat de laptop is opgestart of kun je beter je telefoon pakken als je snel wil surfen? Misschien is het dan tijd voor een kleine upgrade, ofwel een nieuwe laptop. Maar het is ook januari, wat betekent dat we even op de centen moeten letten. Vorige week keek Tweakers naar echte budgetmodellen van vijfhonderd euro, vandaag nemen we een kijkje naar wat duurdere, maar betere systemen van ongeveer zevenhonderd euro.

Ben je op zoek naar een laptop van een euro of zevenhonderd, dan verkeer je in de luxe positie dat systemen met een zogenaamde quadcoreprocessor binnen het budget vallen en daarmee ben je een stuk sneller uit dan met een dualcore-processor die in het model van vorig jaar zat. Onze keuze in deze categorie is afkomstig van Medion. Deze heeft zo’n processor en biedt bovendien genoeg upgrademogelijkheden voor geheugen en opslag.

De Medion S6445 is een model dat Medion onlangs heeft uitgebracht en dat opvalt door zijn nieuwe ontwerp. Het design van Medion-laptops is over het algemeen wat saai, maar bij de S6445 is dat veranderd en doet Medion weer helemaal mee met moderne trends. Het scherm heeft smalle randen aan de bovenkant en zijkanten, en de behuizing is op die schermrand na helemaal van metaal gemaakt. De webcam is daardoor helaas wel verhuisd naar de onderkant van het scherm en hoewel steeds meer fabrikanten dat doen, zien wij liever de camera op zijn plek boven in het scherm zitten, desnoods in combinatie met een dikkere schermrand.

Welke uitvoering je ook koopt, de buitenkant en de aansluitingen zijn hetzelfde en voorzien in principe in alles wat je nodig hebt. Er zijn twee usb 3.0-aansluitingen aan de linkerkant en een usb 2.0-aansluiting aan de rechterkant aanwezig. Aan die kant tref je ook een kaartlezer aan.

Het scherm heeft een diagonaal van 15,6 inch (39.5 cm) en een resolutie van 1920x1080 pixels, ofwel full HD. Het heeft een matte coating en zo zien we het graag bij laptops, want glanzende schermen leveren hinderlijke reflecties op.

Volledig scherm Medion S6445 © Tweakers Het toetsenbord heeft relatief grote toetsen, die voorzien zijn van een heel subtiel kuiltje, wat voor meer controle zorgt. Voor het tikken van langere teksten zien we echter liever een extern toetsenbord, zoals bij de meeste laptop-toetsenborden.

Over het aanraakgevoelige oppervlak van de touchpad hebben we geen klachten. Medion heeft gekozen voor een Precision Touchpad en dat reageert vlot en accuraat. De muistoets, die onder de touchpad is verborgen, voelt wel wat goedkoop aan en je moet vrij hard drukken om op die manier een muisklik te maken.

Conclusie

Met de S6445 heeft Medion een laptop met een fris uiterlijk gebouwd, die prima hardware voor je geld biedt. Later in februari komt de versie met een supersnelle ssd van 512 gigabyte uit en eigenlijk zouden we daarop wachten, want die hoeveelheid opslag voor zevenhonderd euro in combinatie met een quadcoreprocessor kom je nauwelijks tegen. Het mooie is dat je de opslag en het werkgeheugen ook nog eens eenvoudig kunt upgraden als die je nu of in de toekomst niet ruim genoeg zijn.

Nadelen zijn er ook, want het toetsenbord is niet geweldig en de knop onder de touchpad voelt wat goedkoop aan. De positie van de webcam is natuurlijk ook onhandig, maar de smalle schermranden die daarvan de oorzaak zijn, kunnen we wel waarderen. Bovendien voelt de metalen behuizing behoorlijk stevig aan en is hij met een gewicht van 1,7 kilogram niet overdreven zwaar.