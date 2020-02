Dit is waarom je een vouwbare smartphone zou willen kopen

De klaptelefoon is terug van weg geweest, al ziet die er meer dan tien jaar later iets anders uit. De nieuwe Samsung Galaxy Z Flip heeft een 6,7 inch aanraakbaar oledscherm dat halverwege in twee plooit. Wat vooral opvalt, is dat Samsung ultradun buigbaar glas gebruikt, en geen plastic zoals wel in andere plooibare smartphones zit. Ook Lenovo's Motorola Razr doet een duit in het vouwbare zakje.

Formaat

Het grote voordeel aan de vouwbare telefoons is dat de makers met het formaat kunnen spelen. Zo bestaan er twee soorten: smartphones die in de lengte plooien en in de breedte. Beiden kennen hun eigen voordelen.

De telefoons die in de lengte vouwen, zoals de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip, zijn dichtgeklapt kleiner dan een gewone smartphone. Je kan hem ook deels opvouwen en neerzetten om bijvoorbeeld handenvrij te videobellen. De modellen die in de breedte dichtklappen als een boek hebben dubbel zoveel scherm voor hetzelfde formaat als een gewone smartphone. Zo kan je een soort kleine tablet in je broekzak stoppen.

De eerste generatie plooibare smartphones van Samsung had een scherm dat dubbel zo groot was als dat van een gewone smartphone.

Apart design

Naast een groter scherm of een kleiner toestel ziet zo’n ‘foldable’ smartphone er heel fraai en apart uit. En dat is misschien wel de belangrijkste reden waarom smartphonefabrikanten met de technologie experimenteren. De meeste smartphones op de markt zijn zo goed geworden dat gebruikers nog weinig reden hebben om te upgraden, tenzij hun oude toestel stukgaat. Daarom zijn de makers altijd op zoek naar nieuwe manieren om consumenten te overtuigen. Zo verdwenen knoppen in een sneltempo en hebben de meeste smartphones vandaag een scherm dat de hele voorkant inneemt.



Nadelen

Bij al dat moois komen ook een paar nadelen kijken. De vraag of de foldable smartphones wel even duurzaam en stevig zijn, stelt zich. Recensenten maakten per ongeluk testmodellen stuk van de vorige vouwbare smartphone van Samsung die ze toegestuurd kregen omdat er onduidelijkheid was over een beschermlaagje op het scherm de telefoon.

Ook het plastic scherm dat tot nu toe alleen gebruikt werd, is minder sterk dan de glazen schermen die we kennen in andere toestellen. Al vond Samsung daar een oplossing voor door, naar eigen zeggen, buigbaar glas te ontwikkelen.