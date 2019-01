Dit koppel gebruikt al 18 jaar Mario Kart om huishoudtaken te verdelen

Kinderen in de ballenbak en mannen in de mancave

4 januari Het vertrouwde beeld van mannen die op hun shoppende wederhelft wachten, bepakt en bezakt met tasjes vol aankopen, verdwijnt langzaam uit de winkelstraten. In de Belgische stad Wijnegem is gisteren de grootste ‘mancave’ in een winkelcentrum ter wereld geopend zodat mannen zich niet langer hoeven te vervelen. Ook Nederlandse winkelketens broeden op toevluchtsoorden voor mannen.