Dit slimme systeem houdt pottenkijkers buiten op WhatsApp

We delen lief en leed met elkaar via chatapps als WhatsApp, in de veronderstelling dat dit veilig kan. Hoe zorgen die apps er eigenlijk voor dat je privacy gewaarborgd is?

Sinds de overname van WhatsApp door Facebook in 2014 laait de discussie rond privacy regelmatig op. Mensen stapten over naar concurrenten als Signal en Telegram, al is WhatsApp nog altijd de grootste. Hoe veilig zijn jouw gesprekken bij deze apps?

Hackers

De zorgen gaan in ieder geval niet over het mogelijk hacken van je chatgeschiedenis. Door de gebruikte beveiligingen hoef je niet zo bang te zijn dat een hacker of een andere dienst meeleest met jouw berichten. WhatsApp maakt gebruik van zogenoemde end-to-end-versleuteling, net als zijn concurrenten.

End-to-end-encryptie zorgt ervoor dat alleen jij en de ontvanger de verstuurde berichten kunnen lezen. Een WhatsAppje versturen voelt ontzettend makkelijk, maar er zit een redelijk ingewikkeld systeem achter. Jouw appje gaat namelijk eerst naar een server, om van daaruit naar je bedoelde ontvanger te worden verzonden.

End-to-end versleutelt je bericht zodra jij het verzendt, zodat niemand het op zijn weg naar de server kan lezen. Alleen jij en de ontvanger hebben de sleutel voor het slot. Die wordt automatisch toegepast als je bericht op het account van de ontvanger binnenkomt. Je hoeft er dus geen speciale code voor in te voeren.

Metadata

Zelfs WhatsApp zelf kan niet met je berichten meelezen. Dat is dan meestal ook niet waar de discussie over gaat. De privacygevoeligheid komt in beeld bij de metadata, oftewel: data die over je data gaat.

Het gaat dan niet om de inhoud van de berichten zelf, maar zaken als het tijdstip van verzenden, de plek waar je was toen je het verzond of hoe vaak je met bepaalde contactpersonen chat. Al die data krijgt Facebook (of nu: Meta) wel in handen en kan het bedrijf bijvoorbeeld gebruiken om jou gepersonaliseerde advertenties te serveren.

Tekst gaat verder onder het kader.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Signal en Telegram

Bij concurrent Signal wordt ook die metadata versleuteld en vervolgens niet door Signal zelf bewaard. Het bedrijf is niet commercieel en bestaat bij gratie van donaties. Er is dus geen verdienmodel verbonden aan het bewaren of gebruiken van jouw data. Daarnaast is Signal ‘open source’, wat betekent dat de code van de app openbaar is. Technisch ingestelde mensen kunnen dus zelf bekijken of Signal zich aan deze beloftes houdt, of dat er achter de schermen toch nog stiekem iets gebeurt.

Ook Telegram is ‘open source’, maar biedt wel een stuk minder beveiliging dan Signal en zelfs WhatsApp. Gesprekken zijn niet automatisch versleuteld, daarvoor moet de gebruiker zelf voor een geheime chat kiezen. Dit kan alleen in privégesprekken worden gebruikt en niet voor chats met hele groepen. Ook hebben experts kritiek op de manier van versleutelen en zouden de methodes van andere apps veiliger zijn.

Overstappen?

Er zijn dus zeker geldige redenen om van WhatsApp af te willen stappen, maar of die voor jou zwaar genoeg wegen, zul je zelf moeten beslissen. Het grote nadeel is sowieso dat Telegram en zeker Signal een stuk minder gebruikers hebben. WhatsApp heeft zo’n 2 miljard gebruikers, Telegram zit rond de 500 miljoen en Signal had er begin dit jaar ongeveer 40 miljoen.

Je kunt dan zelf wel overstappen, maar iedereen waar je mee wilt chatten, moet natuurlijk wel dezelfde app hebben. Je zou dan al je vrienden moeten overtuigen om ook naar een bepaalde app te gaan. Doordat WhatsApp in Nederland stevig de marktleider is, zou dat een lastige opgave kunnen zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: