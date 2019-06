Dit verandert er binnenkort op jouw iPhone

Het is definitief: iTunes stopt er echt mee

10:10 Apple stopt met iTunes in de huidige vorm. De dienst, gelanceerd in 2001, wordt ontmanteld en vervangen door drie losstaande apps: voor muziek, voor tv en voor podcasts. Apple heeft dat vandaag aangekondigd op een jaarlijks congres voor ontwikkelaars, de Worldwide Developers Conference (WWDC) in San Jose in de Verenigde Staten.