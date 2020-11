Dit vinden wij van de gloednieuwe PlayStation 5

reviewVorige week publiceerden we de review van de Xbox Series X die inmiddels, samen met de Xbox Series S, op de markt is verschenen. Daarmee is de volgende generatie van gameconsoles officieel aangebroken. Sony brengt zijn nieuwe console, de PlayStation 5, eveneens deze week uit, maar nog niet in Europa. Wij ontvingen echter eind oktober al een testexemplaar en hebben de nodige tests losgelaten op het apparaat. Dit vinden wij van de gloednieuwe gameconsole.

Volledig scherm PS5. © Tweakers Een kleine waarschuwing vooraf: mede doordat er nog weinig geoptimaliseerde games voor beide consoles zijn, is het nog veel te vroeg om al een ‘winnaar’ aan te wijzen. In plaats daarvan hebben we in beide reviews met name gekeken naar wat beide kemphanen aan boord hebben en bieden. Voor de PlayStation 5 betekent dat: een vernieuwde userinterface, wachten op next-gen updates voor games, een uitstekende - sterk vernieuwde - controller en een opvallende look.

In grote lijnen doen de PlayStation 5 en de eerder door ons besproken Xbox Series X niet voor elkaar onder, wat het vrij voorspelbaar maakt dat na de Series X ook de PS5 er met een Tweakers Excellent-award vandoor gaat. De publieksprijs gaat ieder jaar naar de beste technologie- en elektronicaproducten. Ook de PlayStation 5 is een prachtig apparaat, dat console-gamers duidelijk een stap omhoog oplevert en de kosten van een veel duurdere game-pc uitspaart.

Hoewel er nog weinig games zijn om de meerwaarde van de hardware al goed weer te geven, zijn de eerste indrukken heel goed. De toepassing van raytracing - een techniek waardoor reflecties veel realistischer weergegeven worden - in Spider-Man: Miles Morales levert een duidelijk mooiere game op, terwijl het vrijwel helemaal wegvallen van laadtijden in dat spel misschien nog wel meer indruk maakt. Het is bovendien fijn dat de PS5 met Spider-Man: Miles Morales alvast één gave exclusieve game beschikbaar heeft, die iets laat zien van wat de console in huis heeft.

Etalage

De eerste games hebben immers ook altijd een ‘etalagefunctie’. Ze moeten twijfelende gamers overtuigen met mooie beelden en goede prestaties. Dat lukt Spider-Man: Miles Morales aardig, maar Astro’s Playroom en de uitstekend werkende functie om oude games van vorige generaties te spelen zijn misschien nog wel belangrijker. Dat laatste betekent dat je een groot aantal games met veel betere prestaties kunt spelen, terwijl Astro’s Playroom dient als een zeer vermakelijke ‘techdemo’ voor de controller.

De DualSense-controller is de werkelijke ster van deze show. De grafische kracht, de supersnelle ssd: het is allemaal prachtig en belangrijk, maar ze verbleken bij de ijzersterke indruk die de DualSense op ons heeft gemaakt. Vooral de haptische feedback en de adaptive triggers maken een wereld van verschil.

Volledig scherm © Tweakers

Het is ook waarin de PS5 zich het meest onderscheidt van de Xbox Series X. Die triggers kunnen afhankelijk van de situatie meer of minder feedback geven, om bepaalde handelingen te simuleren. Denk daarbij aan het spannen van een boog, waarbij je merkt dat je de trigger met meer kracht moet indrukken als de boog gespannen staat. De haptische feedback zorgt er ondertussen voor dat elk detail van de gameplay letterlijk voelbaar is. Samen zorgen ze voor een fikse verrijking van de spelervaring, waardoor DualSense voorlopig Sony’s belangrijkste wapen is in deze nieuwe versie van de ‘console-oorlog’.

Uiterlijk

Volledig scherm © Tweakers Toch zijn er ook onderdelen waar Xbox de overhand zal hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het uiterlijk, al is dat ook persoonlijk. De Series X is makkelijker weg te werken dan de grote PlayStation 5. De PS5 wordt met een handige voet geleverd, maar die heeft de Series X helemaal niet nodig.

Belangrijker: de PS5 mist enkele zaken in ondersteuning die we anno 2020 eigenlijk wel verwachten in consoles. Denk daarbij aan ondersteuning voor variabele verversingssnelheden, Dolby Vision (een moderne beeldtechniek) en een 1440p-resolutie (niet iedereen heeft een 4K-televisie). Al die zaken ondersteunt de PS5 dus niet. Of: nóg niet. Sony heeft al wel gezegd dat het dat soort features in de toekomst mogelijk zal toevoegen, mochten veel mensen er om vragen.

Om af te sluiten met een laatste overeenkomst tussen Series X en PS5: beide consoles wachten met smart op een breder aanbod aan games. Voor de PlayStation 5 geldt dat bij release komende week in elk geval Sackboy: A Big Adventure, Destruction Allstars en de remake van Demon’s Souls klaarstaan, terwijl Sony in 2021 de eerste games uit zijn populaire eigen franchises brengt, in de vorm van God of War: Ragnarok en Horizon: Forbidden West. Waarschijnlijk zullen we dan pas echt goed kunnen beoordelen waar de PlayStation 5 toe in staat is, maar voorlopig lijkt er veel mogelijk op Sony’s nieuwe console.

