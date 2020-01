Dit waren de leukste gadgets en innovaties op de grootste techbeurs van de wereld

Slimme deurbel zorgt voor onrust in wijk: ‘Ik heb geen zin in zo’n belachelij­ke inbreuk op mijn privacy’

10:39 Een test van de gemeente die in Oostbroek slimme deurbellen weggeeft, zorgt voor de nodige discussie. Veel mensen zijn enthousiast, maar anderen ervaren de gratis deurbel, die is voorzien van een camera, als inbreuk op de privacy. Eén van de bellen moet binnenkort in ieder geval weg.