Dit willen Nederlanders vooral weten over het coronavirus

95-jarige oma krijgt gloednieu­we Game Boy toege­stuurd nadat oud toestel stukgaat

18:07 In een Japanse krant is vorige week een hartverwarmend verhaal opgedoken over een 95-jarige Japanse oma die van Nintendo gratis een gloednieuw toestel van de Game Boy toegestuurd kreeg, nadat haar dertig jaar oude model het begaf. Opmerkelijk is dat Nintendo in 2003 stopte met het produceren van de gameconsoles.