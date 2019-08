Dit zijn acht apps die eigenlijk onmisbaar zijn op elke smartphone

Documenten scannen

Tot enkele jaren geleden had je een aparte scanner nodig als je documenten of foto’s wilde digitaliseren. Tegenwoordig doe je hetzelfde minstens even goed en veel sneller en makkelijker met je smartphone en een scan app. Er zijn talloze scan apps. De bekendste en beste is momenteel Microsoft Office Lens, waarmee je elke papieren pagina kunt omzetten in een PDF-, PowerPoint- of Word-bestand. Met Microsoft Lens kun je zelfs de PowerPoint-presentatie van uw collega tijdens diens pitch fotograferen en vervolgens de relevante informatie daaruit bewerkbaar maken op uw eigen computer, tablet of smartphone.