Dit zijn de aankondigingen van Sony’s State of Play

Gameshows in de zomerDe E3, het grootste evenement van het jaar voor videogames, gaat deze maand niet door. Wél is er een druk online programma waarin ontwikkelaars hun nieuwe games aankondigen. Met vandaag: de State of Play presentatie van Sony.

Als het aan Sony ligt, staat de toekomst in het teken van virtual reality. De Japanse techgigant komt volgend jaar namelijk met de PlayStation VR 2 voor de PlayStation 5. Dat betekent dat de State of Play dit jaar veel games bevat die speciaal voor VR gemaakt zijn of in ieder geval een extra VR-modus hebben. Zo krijgt Resident Evil 8: Village VR-ondersteuning, compleet met de optie twee pistolen tegelijkertijd te gebruiken. Wie meer van dit soort horror-actie wil, kan daarnaast aan de slag met The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2. Ook No Man’s Sky zal de PSVR 2 ondersteunen, en toont in een nieuwe trailer hoe het vliegen in ruimteschepen en het vechten op verre planeten er in virtual reality uitziet.

Maar ook voor wie geen VR-bril heeft, is er genoeg interessants. Wij zetten de grootste aankondigingen hieronder op een rij.

Resident Evil 4

Resident Evil 4 verscheen oorspronkelijk in 2005, en sindsdien heeft ontwikkelaar Capcom de game op bijna elk platform uitgebracht. Maar van een volledige remake kwam het nooit – tot nu.

In de trailer van deze nieuwe Resident Evil 4 zien we bekende personages en omgevingen, maar alles draait ditmaal in de moderne RE-engine en ook de verhaallijn en dialogen zijn volgens Capcom aangepast. Dat doet denken aan de eerdere remakes van Resident Evil 2 en 3, die goed ontvangen werden. Volgens Capcom zal de game ook een speciale VR-modus ondersteunen, maar het is nog niet bekend hoe dit eruit zal zien. Het spel verschijnt 24 maart op de PlayStation 5, PC en Xbox.

Horizon: Call of the Mountain

Het Nederlandse Guerilla gooide hoge ogen met Horizon: Zero Dawn en opvolger Horizon: Forbidden West. Nu krijgt de serie een eerste spin-off met Horizon: Call of the Mountain. In deze VR-game draait alles om het verkennen van bergomgevingen, wat betekent dat we naast vechten ook veel klimactie kunnen verwachten. En hoewel Call of the Mountain pas in 2023 speelbaar zal zijn, is er wel per direct een grote en gratis uitbreiding voor Horizon: Forbidden West beschikbaar. Deze bevat onder andere een New Game Plus-modus, de optie om het uiterlijk van je uitrusting te veranderen en een extra moeilijkheidsgraad.

Street Fighter 6

Dat Capcom aan een nieuw deel van zijn beroemde vechtserie werkt was al langer bekend, maar vannacht konden we Street Fighter 6 voor het eerst in actie zien. Bekende personages zoals Ryu en Chun-Li zijn natuurlijk weer van de partij, maar één van de meest opvallende toevoegingen is een spelmodus waarin de speler vrij kan rondlopen en gevechten starten. Dat lijkt op een open wereld, maar hoe dit precies werkt is nog niet bekend. Ook is er een optie voor spelers om commentaar van bekende commentatoren uit de competitieve Street Fighter-community aan te zetten. De game verschijnt volgend jaar voor PlayStation, PC en Xbox.

Final Fantasy XVI

De ontwikkeling van Final Fantasy XVI verliep, mede dankzij corona, alles behalve soepel. Toch is de game volgens uitgever Square-Enix nu van begin tot einde speelbaar en kunnen de ontwikkelaars zich richten op het verwijderen van de ruige randjes. Spelers zullen nog tot de zomer van 2023 moeten wachten voordat zij het resultaat zelf kunnen spelen. De trailer geeft alvast wat hints over het verhaal, dat draait om de strijd van hoofdpersonage Clive Rosfield die opzoek gaat naar wraak. Centraal staan diverse ‘Eikons’, mythische wezens gebaseerd op de summons uit vorige delen, en hun ‘Dominants’, de mensen die deze wezens kunnen oproepen. Hoewel Square-Enix vorig jaar stelde dat de game zowel op PlayStation en PC zal uitkomen, werd over dat laatste platform deze keer niets gezegd.

En verder…

Naast bovenstaande grote titels werden er nog meer aankondigingen gedaan. Zo komt Spider-Man van de PlayStation naar de PC en krijgt Tunic deze zomer een speciale PlayStation 5-versie.

Een andere opvallende titel is Rollerdome, een actiegame waarin de speler vuurgevechten op rolschaatsen uitvoert. Het resultaat ziet eruit als een mix tussen de Tony Hawk-games en Max Payne, al doet de tekenfilmstijl ook denken aan het oudere Jet Set Radio.

Tenslotte zagen we gameplay beelden van The Callisto Protocol, de nieuwe horrorgame van de makers van Dead Space, en Stray, waarin de speler een kat in een wereld vol robots bestuurt.

Bekijk hieronder de gehele State of Play:

