Dit zijn de beste budgetsmartphones van dit moment

Terwijl fabrikanten natuurlijk volop reclame maken voor hun duurste modellen, vergeten we soms dat er voor de budgetbewuste consument ook veel goede toestellen op de markt zijn. Je kan dan natuurlijk niet hetzelfde verwachten als wat je bij een iPhone XS of een Samsung Galaxy S10 krijgt. Dit vinden wij de beste budgetsmartphones van het moment.

Samsung Galaxy A7 (€ 219)

Samsung Galaxy A7 (€ 219)

In grote lijnen zijn er nog maar weinig verschillen tussen de diverse smartphones in een bepaalde prijsklasse, dus de fabrikanten besteden des te meer aandacht aan de details. Goed nieuws voor ons is dat er sowieso meer keuze is in het middensegment en dat de concurrentie dus toeneemt, want dat zet gevestigde namen als Samsung & co ook aan om ook in deze prijsklasse hun beste beentje voor te zetten. Deze Galaxy A7 is een goed voorbeeld. Dit uitstekende toestel heeft een midrange-processor, een vingerafdrukscanner op de zijkant en aan de achterkant drie camera’s.

Xiaomi PocoPhone F1 (€ 309,73)

Xiaomi PocoPhone F1 (€ 309,73)

Deze prijsbreker van het Chinese Xiaomi blijft het bijzonder goed doen. Zo goed als alle reviews zijn het er over eens: eigenlijk is de PocoPhone haast een high-end-model, maar dan wel aan een middenklasseprijs. Niet alleen zit er veel geheugen en voldoende snelle opslag in, maar het scherm is ook prima voor een lcd, de accuduur is uitstekend en de telefoon is verdraaid snel.

Nokia 7 Plus (€ 249)

Nokia 7 Plus (€ 249)

HMD Global, de Finse fabrikant die al enkele jaren smartphones onder het Nokia-merk op de markt brengt, laat zich momenteel opvallen omdat het de strijd aangaat met de grote jongens. Ze blijven tezelfdertijd wel oren hebben naar de budgetmarkt, met deze goede Nokia 7 Plus. Die krijgt nu een prijskaartje waar meer mensen zich in kunnen vinden, en door die dubbele camera met optische zoom en dat grote scherm mag je dat eigenlijk zelfs een koopje noemen.

Huawei Mate 20 Lite (€ 261)

Huawei Mate 20 Lite (€ 261)

Natuurlijk zijn de specificaties van de ‘Lite’ Mate 20 lang niet zo indrukwekkend als die van de grote broers Mate 20 en Mate 20 Pro, maar dat neemt niet weg dat je hier voor een beperkt budget een behoorlijke telefoon krijgt. Niet voor niets is de Lite bijzonder populair bij jongeren. Hij werkt zeer snel en heeft een uitstekend scherm van 6,3 inch (16 centimeter).

Toch een Apple? Beste keuze: Apple iPhone 6S (€ 299)

Volledig scherm iPhone 6s © Apple