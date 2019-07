Dit zijn de beste én meest betaalbare 55 inch-tv’s

LG OLED55B8PLA (€ 999)

Natuurlijk moest het LG zijn, de voortrekker van oled-technologie, die de eerste oled-tv voor duizend euro op de markt zou brengen. De B8 is het goedkopere broertje van de uitstekende C8. Hij beschikt over exact hetzelfde oledpaneel, maar moet het stellen met een wat minder krachtige beeldprocessor en heeft een eenvoudigere voet. Qua mogelijkheden, interface en Smart TV-beleving zijn beide televisies verder ook identiek.

Samsung QLED 55Q60R (€ 848)

De beeldplaattechnologie die zich momenteel een beetje opwerpt als de concurrent voor oled is Samsungs Quantum Dots of QLed. De meeste hardwaretests zeggen dat oled over de hele lijn een beter beeld geeft, maar er zijn wel degelijk condities - onder meer bij het kijken van donker beeld in een heldere kamer - waarin Qled het beter doet. Deze Samsung-tv is het beste toestel met die technologie voor een budget onder 1.000 euro. Verder heeft hij vanzelfsprekend 4k-beeld met twee HDR-standaarden (HDR 10+ en Hybrid Log Gamma, géén Dolby Vision dus), en heeft hij Samsungs eigen Smart TV-systeem Tizen.