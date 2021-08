Dit zijn de beste fitness-apps voor je smartphone

Sporten doen we allang niet meer enkel in de sportschool. Zeker nu diverse fitnessapps steeds beter en uitgebreider worden. Dit zijn onze favorieten.

Alle apps die we hier onder bespreken zijn gratis, maar hebben ook extra betaalopties. Zo kun je bijvoorbeeld extra functies ontgrendelen of reclame verwijderen.

Strava

Android & iOS, beschikbaar in Nederlands

Deze hardloop- en fiets-app is één van de populairste sportapplicaties ter wereld en werkt met gps- en hardloophorloges, activiteitstrackers en fietstoestellen (in sportscholen). Net als bij Instagram of Facebook heeft elke gebruiker een eigen overzicht. Hierin zie je de trainingen van de mensen die je volgt, en daar kun je ze virtuele schouderklopjes geven voor hun prestaties.

Gebruikers kunnen clubs aanmaken of hier lid van worden, waarin de activiteiten van de leden op één plek te zien zijn. Zo ontstaat er een competitief element waarbij clubs de andere clubs proberen af te troeven. Ook kun je gelopen of gefietste routes delen. Op zoek naar een nieuw rondje? Dan kun je andermans route eens proberen.

Runkeeper

Android & iOS, beschikbaar in Nederlands

Runkeeper van Asics is net wat meer gericht op beginners en helpt gebruikers doelen te stellen. Als je je aanmeldt kun je precies aangeven wat jouw goals zijn - van afvallen of je conditie op peil houden tot je mentale gezondheid verbeteren of trainen voor een belangrijke wedstrijd. Als je alles hebt ingevuld kun je vlot een trainingsplan of gewoon een work-out starten voor hardlopen, fietsen, wandelen, schaatsen, zwemmen, roeien of andere sporten.

Je kunt uiteraard statistieken bekijken, waaronder het totaal aantal afgelegde kilometers, de activiteiten die je hebt gedaan, het gemiddelde tempo en de gemiddelde afstand, en andere prestaties. Voor grote inspanningen word je beloond met digitale medailles.

Eén van de grootste voordelen van de Runkeeper App is de integratie met Asics Studio, gevuld met audio-begeleide runs die kunnen helpen om de kilometers sneller voorbij te laten gaan en deskundige coachingtips te geven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

MyFitnessPal

Android & iOS, beschikbaar in Nederlands

Deze app is volgens veel deskundigen de beste en meer gebruiksvriendelijke op de markt voor het tellen van calorieën. Naast een app is er ook een site, beide geven toegang tot een grote database van voedingsmiddelen die je kunt registreren als je eet. Aan het einde van elke dag geeft MyFitnessPal feedback die je kunt gebruiken om je gewichtsdoel te bereiken. Hoewel het geen dieetprogramma is, kan het je wel helpen om veranderingen in je eetpatroon aan te brengen door voedingsinformatie te verstrekken.

Met een gratis account kun je voedsel en calorieën, activiteit, gewicht en een paar andere gegevens bijhouden. Je krijgt geen informatie over de verdeling van koolhydraten, vetten en eiwitten die je consumeert. Ook fijn is de mogelijkheid om meer dan 350 trainingen te registreren. Hierdoor worden fitnessinspanningen gekoppeld aan jouw voedingsschema. Dit kan je automatiseren door de app te laten synchroniseren met andere workout apps en modernere fitnessapparatuur.

MyFitnessPal Premium verwijdert advertenties en voegt andere voedingsinformatie toe. Ook kun je de app verder aanpassen, zo kun je verschillende doelen instellen op basis van de dag van de week en aangepaste calorie-inname doelen hebben voor elke maaltijd van de dag.

7 Minute Workout: Fitness App

Android & iOS, in het Engels

Mensen met weinig tijd die toch graag fit willen worden gaan voor de 7 Minute Workout-app. Let op, er zijn heel veel van dergelijke apps met vergelijkbare namen maar deze is gratis (en heeft betaalde componenten) en is erg goed.

Het is de bedoeling dat tijdens verschillende routines in 7 minuten al je spiergroepen aan bod komen en dat je na afloop helemaal leeg en kapot bent. De workouts zijn professioneel ontworpen, ze zijn dus kort maar zeer effectief zijn. Bovendien kun je ze altijd en overal doen, je hebt geen apparatuur nodig.

Nike Training Club

Android & iOS, beschikbaar in Nederlands

Met meer dan 100 work-outs in de gratis versie en nog veel meer in de premium (betaalde) versie, is deze workout app een van de meest uitgebreide die er is. De laat je werken aan je fitness doelstellingen met routines gericht op verschillende lichaamsdelen en fitnessniveaus tijdens 4-6 weken durende programma’s.

De premium-optie biedt nog veel meer fitnessprogramma’s en voedingsbegeleiding, evenals inhoud van beroemde atleten. Tijdens de work-out word je in de app via audio en video begeleid door een personal trainer die de oefening voordoet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.