Dit zijn de beste goedkope noise-cancelling koptelefoons

Beste koopDe noise-cancelling koptelefoon is wat ons betreft onmisbaar in coronatijden. Rust wanneer je wil, geen omgevingsgeluiden en ook belangrijk: uitmuntende audiokwaliteit. We hebben in het verleden vaker naar onze favorieten gekeken, maar deze keer testen we acht verschillende budget-koptelefoons.

Volledig scherm JBL. © Tweakers Wie thuis of onderweg wordt getergd door lawaai, kan een koptelefoon opzetten om zich ervoor af te sluiten. Iedere willekeurige, gesloten koptelefoon biedt een zekere hoeveelheid passieve geluidsisolatie. Dat werkt misschien best goed om hogere tonen tegen te houden, maar veel minder goed tegen lage bromtonen, zoals het gezoem van een airconditioning of vliegtuigmotor.

Active noise-cancelling is dan de oplossing. Door middel van een serie microfoontjes in de oorschelpen vangt de koptelefoon het geluid op, waarbij de fase van het signaal vervolgens wordt omgekeerd. Dit exact tegengestelde signaal, het antigeluid, wordt vervolgens door de oorschelpen afgespeeld. De twee geluidsgolven schakelen elkaar als het ware uit en het nettoresultaat is minder geluid binnenin de oorschelpen.

Jetset

Het principe van actieve noise-cancellation klinkt simpel, maar in de praktijk brengt het grote technische uitdagingen met zich mee, zodat het lange tijd vooral een theoretische functie bleef. Pas in de jaren negentig verschenen de allereerste, peperdure noise-cancelling koptelefoons voor professioneel gebruik op de markt. In het decennium daarna kwamen de eerste modellen voor consumenten beschikbaar. Bedoeld voor veelvliegers en nog altijd prijzig, kon je destijds met recht spreken van een jetset-fenomeen.

Nog altijd zijn noise-cancelling koptelefoons duurder dan simpele oortjes zonder deze functie. Een topmodel als de onlangs door Tweakers geteste Sony WH-1000XM4 gaat voor bijna 400 euro over de toonbank. De groeiende populariteit zorgde echter voor meer betaalbare exemplaren. Zodoende kun je nu al voor veel minder dan 200 euro koptelefoons met actieve noise-cancellation vinden. Dat maakt deze apparaten tegenwoordig meer dan ooit een bereikbare luxe.

Conclusie

Ook als je geen honderden euro’s kunt uitgeven, is er genoeg te kiezen als je een draadloze hoofdtelefoon met noise-cancellation overweegt. Na het bekijken, testen en beluisteren van acht nieuwe modellen tussen de 80 en 160 euro zijn we blij verrast over de stappen die fabrikanten in de afgelopen jaren hebben gemaakt.

Volledig scherm JB. © Tweakers De modellen van nu bieden net als dure koptelefoons allerlei slimme functies, terwijl ook geluid en noise-cancellation een betere indruk maken dan voorheen. Dat betekent echter niet dat er geen reden meer is om een duurder model te overwegen.

Waar de beste noise-cancelling koptelefoons van dit moment op alle vlakken uitstekend scoren, geluidskwaliteit én featureset én noise-cancellation én accuduur, moet je in deze prijsklasse nog steeds harde keuzes maken. Modellen die op één vlak uitblinken, vallen op een ander gebied juist tegen.

Wie voor jou de testwinnaar is, hangt dus maar net af van wat je zelf het belangrijkste vindt aan een koptelefoon. Zoek je vooral een comfortabel accessoire, dan zijn de Sony XB900N en Philips PH805 aanraders, terwijl de Fresh ’n Rebel Clam ANC DGTL handige functies biedt die elders (vaak) worden gemist. Weegt accuduur voor jou het zwaarst, dan wint het duo van Sony weer met overmacht. Al die eigenschappen zijn belangrijk, maar voor ons tellen een fraaie klank en zo goed mogelijke noise-cancellation nog meer mee in de eindbeoordeling.

Beste koop

Zodoende komen beide koptelefoons van JBL uit de bus als beste keus: de Tune 750BTNC is een van de best klinkende modellen en bovendien het goedkoopst, terwijl de Live 650BTNC de beste noise-cancellation biedt in dit testveld. Beide modellen zijn bovendien praktisch in het gebruik en bieden nuttige extra functies in de vorm van Bluetooth Multipoint en assistent-integratie (Live 650BTNC). Minpunten vormen het matige comfort, een gebrekkige ondersteuning (Live 650BTNC) en een korte accuduur (Tune 750BTNC). Niettemin verdienen beide koptelefoons onze Great Value award.

Volledig scherm De testresultaten. © Tweakers