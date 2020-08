Dit zijn de beste MacBooks voor studenten

Beste KoopElke twee maanden gaat techsite Tweakers op zoek naar de beste laptop in een aantal verschillende categorieën. Aangezien school weer van start gaat, kijken we deze editie naar de beste laptops voor studenten. Vandaag: de beste Apple MacBooks.

Apple MacBooks zijn een apart slag laptops en dat heeft alles te maken met het besturingssysteem. MacOS draait alleen op Apple-hardware en als dat systeem je voorkeur heeft, heb je in feite de keuze uit vier laptops: de MacBook Air en drie soorten MacBook Pro.



Van de 13 inch-variant is er de optie voor twee of vier Thunderbolt-aansluitingen, in het laatste geval krijg je ook een snellere processor. Het topmodel is de 16 inch-uitvoering. We zetten de laptops, inclusief benchmarks, hieronder op een rijtje.

Apple MacBook Air 2020

Het 2020-model van de MacBook Air is voor iets meer dan 1000 euro te koop, maar dan krijg je wel ‘slechts’ de instapper met een minder krachtige processor. Met een upgrade naar een betere processor gaat de prijs meteen een paar honderd euro omhoog en ben je nog steeds niet even snel als een MacBook Pro. Hoewel het scherm dezelfde resolutie heeft als die van de MacBook Pro, is het kleurbereik kleiner en het contrast lager. Anderzijds zijn de resolutie van 2560x1600 pixels en de helderheid prima voor een laptop van 1000 euro.

Apple MacBook Pro 2020 13,3 inch (twee aansluitingen)

Het instapmodel van de MacBook Pro heeft een prima processor en twee Thunderbolt-aansluitingen. Het scherm heeft een hogere helderheid en een hoger contrast dan de MacBook Air. De enigszins verouderde processor presteert prima, doordat de laptop goed gekoeld wordt. Wil je meer snelheid in dezelfde laptop, dan biedt Apple de 13,3 inch-MacBook Pro met vier Thunderbolt-aansluitingen, die voorzien is van een snellere processor.

Apple MacBook Pro 2020 13,3 inch (vier aansluitingen)

Voor net geen 2000 euro koop je de MacBook Pro 13,3 inch met vier Thunderbolt-aansluitingen. Die extra aansluitingen zijn niet het enige verschil met de goedkopere uitvoering, want de processor is iets beter, waardoor die langer hoog kan klokken, wat betere prestaties oplevert.

Apple MacBook Pro 2019 16 inch

De 16 inch-uitvoering van de MacBook Pro heeft niet alleen een groter beeldscherm, maar ook veel snellere processors dan de goedkopere uitvoeringen. Het instapmodel is daardoor erg vlot, al kun je ook kiezen voor een nog betere processor tegen een flinke meerprijs.



De ssd is standaard 512 gigabyte groot, maar als je hem bij Apple koopt, kunnen ze er een ssd tot 8 terabyte in zetten - en er is geen laptop in onze systemen die de MacBook Pro dat nadoet. Dat kost vanzelfsprekend wel een flinke duit.