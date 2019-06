Dit zijn de beste powerbanks: nooit meer een lege batterij

Voor jou getestEen lege tablet, smartphone of camera en even geen stopcontact in de buurt? Geen probleem. Met een powerbank heb je altijd een voorraad noodstroom op zak.

Een leeg mobieltje komt zelden gelegen. Of je nu de laatste streekbus naar huis hebt gemist, de ontknoping van de Champions League finale bekeek of net door dochterlief werd gebeld vanuit een verloskundigenpraktijk. Zomaar wat momenten waarop powerbanks (mobiele acculaders) een hoop ongemak kunnen besparen. ,,Ze zijn er al zo klein als een creditcard”, zegt Eric van Ballegoie, professioneel techtester van Hardware.info. ,,Maar dat zijn slechts voor-het-geval-datmodelletjes; als je nog heel even je smartphone nodig hebt.’’

De tester

Eric van Ballegoie (40): Test voor Hardware.info van drones tot domotica en van televisies tot pc-behuizing. Wie tijdens de spits of op vakantie meer noodstroom achter de hand wil hebben, komt terecht in het segment van boven de 10.000 mAh. Deze apparaten beloven een uur lang een stroomsterkte van 10.000 milliampère te leveren; ongeveer genoeg om de gemiddelde smartphone twee keer op te laden of een tablet één keer vol te tanken. Hoewel alle fabrikanten deze meeteenheid gebruiken, is mAh volgens Van Ballegoie in feite niet de beste indicatie voor de spierballen van je powerbank. Om de daadwerkelijke capaciteit te berekenen zou je de mAh moeten vermenigvuldigen met de spanning in volt. Een 1,5 volt AA-batterij van 3000 mAh levert immers veel minder stroom dan een 3,7 volt smartphone-accu van evenveel mAh. ,,Je moet het zien als een snelweg vol auto’s’’, zegt Van Ballegoie. ,,Als je de doorstroom wilt aangeven, kun je melden dat er vier auto’s naast elkaar kunnen rijden. Het zegt echter niets als je niet weet hoe hard ze kunnen rijden.’’

Slim en snel

Van Ballegoie onderzocht 32 powerbanks van 10.000 mAh of meer. Een deel van de apparaatjes ondersteunt onder de motorkap zogeheten slimme laadprotocollen. Eenmaal gekoppeld bespreken de powerbank en smartphone (of camera, mp3-speler, tablet) als het ware hoeveel stroom respectievelijk kan worden verzonden en ontvangen, om zo de laadsnelheid te maximaliseren. Kant- tekening is wel dat de slimme en snelle overdracht uitsluitend werkt als beide apparaten hetzelfde protocol ondersteunen. ,,Uiteindelijk gaat het zogeheten USB Power Delivery het standaardprotocol worden’’, verwacht Van Ballegoie. ,,Op dit moment gebruiken de fabrikanten echter nog een handvol uiteen- lopende methodes.’’

Waar moet je verder op letten bij de aanschaf van een powerbank? Wie zijn telefoon in ieder geval in één keer wil kunnen volladen, koopt een powerbank die 30 procent meer stroom in huis heeft dan de accu van zijn smartphone blieft. Bij het laadproces lekt een deel van de energie immers altijd weg, omdat het wordt omgezet in warmte.

Gewicht en omvang

Quote Een aluminium powerbank oogt prachtig, maar je loopt wel ijzer mee te zeulen Nog een aandachtspuntje: de display. Hoeveel energie een powerbank nog op voorraad heeft, wordt vaak aan- gegeven met vier ledlampjes; elk voor een kwart van de opslagruimte. ,,Als er nog twee lampjes branden, heb je echter geen idee of de powerbank nog voor 50 procent of slechts 26 procent vol is’’, weet Van Ballegoie. Fijner is een display die gewoon aftelt van 100 naar 0. ,,Al blijft het enigszins schijnzekerheid; het energieverlies is nooit een rechte lijn.’’



Nadat gespecialiseerde meetapparatuur de 32 powerbanks stuk voor stuk heeft leeggezogen, concludeert Van Ballegoie dat ze allemaal leveren wat ze beloven. ,,Niet één is door de mand gevallen.’’ Wel zijn er fikse verschillen als het gewicht en de omvang van de powerbanks wordt meegenomen in de berekening. Krachtpatser Xtorm Power Bank Pro 41600 mag dan genoeg stroom op voorraad hebben om je halve inboedel op te laden, hij behoort wel tot de zwaarste en logste powerbanks.

De Anker PowerCore Speed 20000 heeft nog niet half zo veel energie in petto, maar levert ruim twee keer zo veel stroom per kilo gewicht en 5,5 keer zo veel per liter volume. Niet onbelangrijk, vindt Van Ballegoie. ,,Een aluminium powerbank oogt prachtig, maar je loopt wel ijzer mee te zeulen.’’

Vier aanraders

Adata P12500D

€18,95

No-nonsense budgetpowerbank met prima prijs-kwaliteitsverhouding en afteldisplay. Middenmoter qua energiedichtheid per liter (volume) en kilo (gewicht), maar toch 12.500 mAh op broekzakformaat.



Anker PowerCore Speed 20000

€46

Fijne allrounder van 20.000 mAh. Ondersteunt de slimme laadprotocollen USB Power Delivery en Quick Charge 3.0. Bovendien relatief een van de allerlichtste en -kleinste uit de test.

Xtorm XW301 16000

€62,99

Je kunt bijtanken aan twee USB-poorten en één USB-C-ingang. Ook draadloos laden behoort tot de mogelijkheden: gewoon je smartphone er bovenop leggen. Slim.

Xtorm Power Bank Pro 41600

€259,98

Deze krachtpatser van 41.600 mAh pompt alle apparaten tot 220 volt vol (voor wie ook een laptop wil laden) en heeft vijf uitgangen, waaronder twee stopcontacten. Wel groot en zwaar.