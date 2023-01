Dit zijn de beste smartphones tot 350 euro van het nieuwe jaar

Dit stuk is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking op Tweakers.

Wil je het echt goedkoop houden? Zoek je een smartphone van minder dan 200 euro, dan kun je toch nog behoorlijk goede toestellen krijgen. Prima voor het bekijken van foto's en video's, het sturen van berichten en het plegen van een telefoontje.

De goedkoopste kwaliteitssmartphone: Redmi Note 11

Volledig scherm De Redmi Note 11 © Xiaomi

Xiaomi weet met de Redmi Note-serie altijd indruk te maken en dat geldt ook voor de Redmi Note 11. Voor net wat minder dan 200 euro heeft dit toestel kwaliteiten die je vaak pas in het duurdere segment vindt. Zo zit er een Oled-scherm in met Full HD-resolutie en een lekker vloeiende 90Hz-refresh rate, die volgens onze tests uitstekend beeld geeft.

De maximale helderheid is zo goed dat deze zich kan meten met toestellen uit het high-end segment, en de minimale helderheid en kleurweergave zijn uitstekend. Ook wat de accuduur betreft, scoort deze smartphone erg goed, vooral als je het toestel gebruikt om video’s te bekijken.

De Qualcomm Snapdragon 680 is in deze prijsklasse een van de krachtigste opties. De combinatie van een hoofdcamera van 50 megapixel met een ultra groothoeklens van 8 megapixel is veelzijdig voor het geld. Naar verwachting krijgt de telefoon nog Android 13 en updates tot januari 2025.

De allerbeste onder de 350 euro: Samsung Galaxy A52s

Volledig scherm Galaxy A52s © Samsung

De Samsung Galaxy A52s is nog altijd de favoriet in deze prijsklasse. Alhoewel Samsung al lang een nieuwer model, de A53, heeft uitgebracht. Deze kost ondertussen ongeveer hetzelfde, maar is minder snel en heeft geen 3,5 millimeter koptelefoon-poort of meegeleverde oplader. Daartegenover staat een betere accuduur.

De primaire camera van de A52s is uitgerust met optische beeldstabilisatie voor betere foto’s ‘s nachts. Iets wat niet vanzelfsprekend is. Ook de frontcamera en ultra groothoeklens zijn beter dan gebruikelijk. Ook is filmen in 4k mogelijk dankzij de Snapdragon 778G-chip, een van de snelste in dit prijssegment.

Het toestel heeft softwareondersteuning met de garantie van Android 14 en beveiligingsupdates tot september 2025. Het zou kunnen zijn dat de A52s in de komende maanden uitverkocht raakt. In dat geval is de A53 een goed alternatief.

Wil je een paar tientjes minder uitgeven, dan komt de A33 in beeld. Dit midrange-toestel is bijna even compleet als de A53, maar over de hele linie net wat minder luxueus, met een batterijduur die vergelijkbaar is met die van de A52s: niet enorm goed dus.

