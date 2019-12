Dit zijn de beste televisies voor zo’n 600 euro

We hebben wat prijs betreft een gemiddelde willen nemen en dus hebben we gekozen voor om en nabij de 600 euro. Daarnaast wilden we dat de te testen modellen bij relatief veel webshops beschikbaar waren en daarmee vielen oudere modellen dus af. Ook hebben we als eis gesteld dat alle televisies geschikt zijn voor hdr-weergave, een techniek die de beeldkwaliteit ten goede komt. We zijn ons ervan bewust dat we in deze prijsklasse geen al te hoge verwachtingen van de hdr-weergave mogen hebben, maar veel mensen zullen het toch prettig vinden dat in elk geval de mogelijkheid aanwezig is.