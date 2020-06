Dit zijn de goedkoopste monitors voor het thuiskantoor

Als je een computermonitor in huis wilt voor professionele doeleinden maak je een afweging tussen prijs en functies. Natuurlijk kan je honderden euro’s betalen, maar als je alleen je Exceldocument wat nauwkeuriger wil bekijken, dan heb je ook geen zware multimedia- of gaminghardware nodig. We bekeken de populairste monitors tot 300 euro met een schermdoorsnede van 27 inch, puur voor het werk.

Let dus op: wil je films kijken en op hoog niveau gamen? Kijk dan even hier.

Iiyama ProLite (€ 198)

Volledig scherm Iiyama ProLite. © Iiyama

De ProLite-monitor van het Japanse merk Iiyama heeft een klassiek Full HD-scherm (Full High Definition, resolutie van 1920x1080 pixels). Je kan er dus prima Netflix op kijken, al is dat misschien minder de bedoeling tijdens je werkuren. Ja, je vindt ondertussen ook al monitors op de markt met een 5k-scherm, maar vraag je vooral af of die voor kantoorwerk wel nodig zijn. 1920 op 1080 beeldpunten is voor de meeste kantoortaken echt wel voldoende.

Wel een mooie extra is dat dit scherm een IPS-paneel is (In-Plane Switching). Dat garandeert een betere kleurweergave. Verder is de monitor verstelbaar, zodat je de juiste werkhouding kan aannemen. Bekijk hier de Iiyama ProLite.

Acer EB321HQUA (€ 279)

Volledig scherm Acer EB321HQUA. © Acer

Bewerk je veel foto’s of films, voor je werk of in je vrije tijd? Dan is een iets duurdere monitor met een betere schermresolutie misschien de oplossing voor jou. Deze Acer beschikt over een Quad HD-beeldscherm; die heeft dubbel zoveel pixels als een Full HD (met 2560 op 1440 pixels). Het beeld is dan merkbaar scherper en tijdens het gamen zal je ook echt meer details zien. Het scherm is wel glanzend en niet mat; niet iedereen vindt dat prettig om op te werken. Ook is de ververssnelheid ‘slechts’ 60 hz, terwijl gamers en fanatiekelingen inmiddels zweren bij 144hz.

Dell E2720HS (€ 165)

Volledig scherm Dell E2720HS. © Dell

De Dell E2720HS is ook een ‘gewone’ Full HD, met een IPS-paneel en met een ‘gewone’ beeldverversingssnelheid van 60 hertz. Meer dan dat heb je opnieuw vooral nodig als je video’s moet bewerken of Red Dead Redemption 2 wil spelen. Je krijgt ook geen DisplayPort-aansluiting, maar die heb je voor een monitor in deze prijsklasse ook niet echt nodig. Met een klassieke VGA-aansluiting, plus een HDMI-poort voor een eventuele externe mediaspeler, kom je er wel.

LG 29WN600 (€ 240)

Volledig scherm LG 29WN600. © LG