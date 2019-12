Dit zijn de populairste filmpjes van 2019 op TikTok

Dit zijn de best bekeken Nederland­se video's op YouTube

11:33 Het lied dat Kinderen voor Kinderen heeft gemaakt voor de afgelopen Koningsspelen, is het best bekeken filmpje op YouTube in Nederland dit jaar. De videoclip van Pasapas werd op 14 maart geüpload en is sindsdien 12,4 miljoen keer bekeken. YouTube heeft vanavond een speciale award uitgereikt. Dat gebeurde tijdens het Starry Night-evenement in het Tuschinski-theater in Amsterdam.