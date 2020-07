Dit zijn dé tech-hebbedingen om deze zomer in huis te halen

Game: Beyond a Steel Sky

Wie nostalgisch terugdenkt aan de goede oude point and click-adventures van vroeger, kan zijn lol op met Beyond a Steel Sky . Dit late vervolg (de cultklassieker Beneath a Steel Sky verscheen 26 jaar terug) biedt ouderwets entertainment. Het is een soort interactief stripverhaal waarbij je oplossingen vindt voor puzzels door vragen te stellen en voorwerpen te combineren. De setting doet denken aan Mad Max, maar dan met meer humor. Het spel is speelbaar op de pc en op Apple-apparaten via de abonnementsdienst Arcade.

App: Komoot

Apparaat: Samsung T7 SSD

De foto doet geen recht aan dit draagbare harde schijfje. In werkelijkheid is de T7 van Samsung formaat creditcard - zij het iets dikker. En aan de 57 gram til je je ook geen breuk. Deze supersnelle SSD met wachtwoordversleuteling is er in kekke kleurtjes en in diverse opslaggroottes. Op de goedkoopste variant van €150 is ruimte voor 500GB aan bestanden. Wie deze vakantie zo’n beetje een complete filmgeschiedenis wil meeslepen, heeft voor €440 maar liefst 2TB (2000 gigabyte) in de broekzak.