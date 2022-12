Of je dit jaar nu wel of geen kerstboom zet, in de decembermaand zorgen lampjes voor sfeer in huis. Dit zijn goede opties voor slimme kerstverlichting.

Hoewel je met elk soort lamp de sfeer in huis kunt brengen, brengt slimme verlichting voor in je kerstboom en in en rond het huis de feeststemming er pas echt goed in. De lampen kun je via je smartphone bedienen, waardoor het licht gemakkelijk (automatisch) aan- en uit gaat wanneer jij dat wil. Daarnaast zijn er verschillende kleurinstellingen en patronen beschikbaar, om af te stemmen op het moment.

Slimme kerstlampjes van Twinkly

Het Italiaanse bedrijf Twinkly weet met kerstverlichting wel raad. Het bedrijf biedt verschillende soorten verlichting voor de donkere dagen. Er zijn lampjes voor in de kerstboom, maar ook lichtgordijnen om je huis mee te versieren. Ook biedt Twinkly een verlichte vlaggenmastboom aan voor in de tuin, en je kunt verschillende producten met elkaar combineren.

Je stuurt de verlichting aan met de Twinkly-app en brengt de positie van de lampjes in kaart met 3D-mapping. Je loopt bijvoorbeeld rond de kerstboom met je telefoon, waarna de app weet waar de lampjes zich bevinden. Daardoor kan het onderste deel van je kerstboom een andere kleur tonen dan de rest van de boom.

Je kunt zo een hoop effecten creëren, maar je kunt er ook zelf een maken. Ook is er een Music-stick beschikbaar waarmee het licht reageert op de (kerst)muziek die live in huis hoorbaar is.

Philips Hue-kerstverlichting

Philips Hue heeft een groot aanbod aan slimme lampen en daar is inmiddels kerstverlichting bijgekomen. De fabrikant heeft namelijk het Festavia-lichtsnoer in het leven geroepen. Deze heeft een lengte van 20 meter en bevat 250 leds om je boom te verlichten. Door middel van integratie met Spotify, kun je deze en andere Philips Hue-lampen synchroniseren met de (kerst)muziek.

Het Festavia-lichtsnoer bedien je via de Hue-app, waarbij je automatiseringen kunt instellen en effecten kunt toevoegen. De Diffuus-stijl toont bijvoorbeeld de kleuren van een scène over de hele lichtsnoer, en dus de kerstboom. Indien gewenst kun je de kleuren van de kerstboom afstemmen op de andere Philips Hue-lampen in huis.

Goedkopere alternatieven

Slimme verlichting is niet goedkoop, maar er zijn betaalbaardere alternatieven. WOOX biedt bijvoorbeeld slimme (witte) kerstlampjes aan voor onder de 50 euro. Houd er rekening mee dat je voor goedkopere opties mogelijk deels betaald met privacy.

De smarthomeproducten van WOOX, maar ook die van Action, Kruidvat en Hema, draaien bijvoorbeeld op het Chinese platform Tuya, waarvan onderzoeksjournalisten van Pointer eerder al ontdekten dat het meer informatie met zijn servers uitwisselt dan je lief is.

Andere oplossingen voor een fijne kerstsfeer

Het is niet nodig om speciale slimme kerstverlichting te gebruiken om de kerstsfeer in huis te brengen. Met de slimme lichtpanelen van Nanoleaf of Twinkly kun je bijvoorbeeld je eigen patronen op een muur of plafond creëren. Hiermee kun je bijvoorbeeld een kerstster, kerstboom of kerstmuts namaken. De panelen zijn beschikbaar in verschillende vormen, zoals vierkanten, driehoeken en hexagons. Het Twinkly Flex-lichtsnoer kun je naar eigen vorm buigen om op een creatieve manier je huis kerstklaar te maken.

Het nadeel van deze oplossingen is dat je vaak meer dan één pakket moet aanschaffen om er echt iets moois mee te maken. Het wordt dan al snel duur.

Wil je je huidige kerstverlichting simpelweg vanaf je smartphone aan- en uit kunnen zetten? Een slimme stekker is dan een handige, goedkopere oplossing. Verschillende fabrikanten bieden er een aan.

Bekijk de verpakking goed

Let erop of de slimme verlichting ook geschikt is voor buiten als je de buitenkant van je huis of tuin wil versieren. Kies de juiste lengte, zodat je genoeg lampjes hebt voor je kerstboom of gevel. Bekijk de verpakking of website van de fabrikant of de slimme lampjes geschikt zijn voor het smarthomeplatform dat jij gebruikt (Google Home, HomeKit, etc.).

Denk ook na over welke kleuropties je wil. Er zijn varianten met alleen wittinten, alleen gekleurde leds of dit gecombineerd. Wil je alleen wit licht, dan ben je goedkoper uit dan met een slimme lichtsnoer die alle kleuren én wit weergeeft.

