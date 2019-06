Dit zijn tien dingen waar je op moet letten bij de aanschaf van een laptop

Gewicht en vorm

Een eerste cruciale vraag die je jezelf moet stellen is waarvoor en waar je de laptop wilt gebruiken. Werk je vaak buitenshuis, dan heb je de keuze uit talloze modellen die minder dan een kilo wegen. Nadeel van lichtgewicht laptops is dat ze weinig kracht hebben of erg duur zijn. Voor een zogeheten ultrabook, die veel computerkracht heeft, betaal je al snel meer dan 1000 euro. In het ‘lichtere’ segment kun je ook kiezen voor een convertible: een laptop met aanraakscherm die je kunt omtoveren tot een tablet.