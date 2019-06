Dit zijn vijf redenen om een scherpe oled-tv in huis te halen

1. Vlijmscherpe beeldkwaliteit

Oled staat voor Organic Light-Emitting Diode: tussen de beeldplaat zitten organische koolstofdeeltjes die niet alleen het beeld vormen uit de miljoenen beeldpunten die ze samenbrengen, maar dat tegelijkertijd ook belichten. Dat biedt een kwaliteitsvoordeel ten opzichte van de klassieke LCD-tv’s: daar moeten de vloeibare kristallen extra worden belicht door middel van zij- of achterbelichting. Dat geeft om te beginnen een helderder beeld, maar ook de bewegingen die je op het scherm ziet zijn dan vloeiender. Oled-tv’s zijn ook per definitie 4k-schermen, dus je krijgt de scherpste beeldresolutie die er op dit moment te vinden is.

2. De kleuren zijn fenomenaal

De belangrijkste winst ten opzichte van een klassiek LCD-model zul je aantreffen in de kleuren die een oled-tv op het scherm tovert. Omdat de belichting van ieder afzonderlijk deeltje apart wordt geregeld, is er een breed kleurencontrast mogelijk. Zo worden al die kleuren ook met de juiste helderheid op het scherm gebracht. Vooral in de zwart- en witwaarden is er een enorme winst, want het is juist daar dat veel LCD-toestellen tekortschieten.