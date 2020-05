DJI Mavic Air 2 is een uitstekende nieuwe drone, maar een onzekere koop door regelgeving

ReviewToen in 2018 de Mavic Air werd aangekondigd, was dit een nieuw model tussen de klassieke Mavic Pro en de kleine, versimpelde Spark. De Air leek op het eerste gezicht de belangrijkste eigenschappen te bevatten van de eerstgenoemde: sensoren voor, achter en onder, 4k video en een drieassige gimbal, maar dan in een kleinere behuizing. Dat laatste had natuurlijk gevolgen voor de vliegtijd; de veel kleinere accu ging aanmerkelijk korter mee.

Dit is een ingekorte review. Het volledige artikel lees je op de website van Tweakers.

Inmiddels is het tijd voor de Mavic Air 2. Wat direct opvalt, is dat DJI is afgestapt van het strakke nieuwe ontwerp met rondingen en terug is bij de basis. Het ietwat hoekige Mavic-uiterlijk doet intussen wat retro aan, maar is tegelijk functioneler. De propellers staan verder uit elkaar, zijn groter en draaien niet meer deels over de body heen. Dat is energie-efficiënter en ook stiller. Verder is de nieuwe Air voorzien van tal van verbeteringen, zoals een nieuwe 1/2”-sensor met 48 megapixels, ondersteuning voor 4k met 60 beelden per seconde en 1080p met 240 beelden per seconde. Verder heeft hij nu OcuSync voor stabielere communicatie, een bitrate van 120Mbit/s, en verbeterde objectdetectie en -ontwijking. Ook wordt een compleet vernieuwde controller meegeleverd.

Volledig scherm DJI Mavic Air 2. © Tweakers

Verbeteringen

Bij een drone gaat het natuurlijk om de praktijk en niet om het ontwerp. Toch vinden we het wel wat jammer dat DJI van het nieuwe ontwerp van de Air is afgestapt en terug is gegaan naar de basisvormgeving. Het ontwerp van de Air was juist wel verfrissend en bewees bovendien dat de functionaliteit van de grotere drones, zoals objectdetectie voor-, achter- en onder, ook in een compacter jasje past. Maar het is ook begrijpelijk, want de kleinere vormgeving ging ten koste van de accucapaciteit en iets tamelijk essentieels als Ocusync ontbrak. Dat is nu goedgemaakt.

Op de grotere omvang en het toegenomen gewicht na is de Mavic Air 2 op alle vlakken een vooruitgang ten opzichte van zijn voorganger. De nieuwe Air is voorzien van een veel grotere accu, wat een vliegtijd van 34 minuten oplevert. Ocusync biedt een stabiele verbinding en maakt vliegen een veel fijnere ervaring zonder dat je bang hoeft te zijn dat de verbinding ieder moment kan wegvallen. De nieuwe controller is flink uit de kluiten gewassen, maar werkt veel fijner en de haast onbeperkte accuduur zorgt ervoor dat je niet meer bang hoeft te zijn dat je telefoon of de controller leeg is. Voor wie echt compact wil reizen, is het wel jammer dat de kleinere controller niet optioneel leverbaar is in plaats van de grote. Verder is vooral de camera verbeterd ten opzichte van de meeste andere Mavics. De 1/2"-sensor is een stukje groter en stelt je in staat te filmen in 4k met 30 of 60fps en in 1080p met maximaal 240fps. Als je fotografeert in de 48-megapixelmodus levert dat, in raw, beduidend meer details en bewerkingsruimte op.

Omvang en ads-b

Wij zien drie nadelen. Niet iedereen zal het toegenomen gewicht en de omvang van zowel drone als controller kunnen waarderen. Zeker voor de naam Air is dat wat apart. Verder is hij ondanks de grotere omvang niet voorzien van sensoren aan de zijkant. Dat beperkt de creatieve mogelijkheden enigszins en maakt de kans op een crash een stuk groter.

Het laatste en grootste nadeel is dat de Air 2 in Europa vooralsnog niet gereed is voor ads-b, een systeem waarmee de drone kan communiceren met andere gebruikers van het luchtruim. De onderdelen ontbreken als gevolg van logistieke problemen, waardoor alleen de modellen voor Noord-Amerika, waar ads-b al wordt gebruikt, hiervan zijn voorzien. Het is daardoor nog niet bekend in welke categorie de Air 2 valt, wat de vraag oproept hoe toekomstvast hij is. Als drone is hij een interessante koop, omdat hij veel functionaliteit biedt voor een redelijke prijs. Maar door de veranderende wetgeving is er een redelijke kans dat hij uiteindelijk in een zwaardere categorie valt dan gebruikelijk voor dit gewicht. Drones zonder C0- tot en met C4-label komen in de A3-klasse terecht, waarvoor een schriftelijk examen noodzakelijk is, naast registratie en een online toets. Dat geldt overigens ook voor de meeste andere drones die nu te koop zijn, maar het verschil is dat DJI aanvankelijk stelde dat ads-b vanaf 2020 in alle nieuwe drones zou zitten. De fabrikant hoopt de Air 2 achteraf nog een C1-label te kunnen geven, zodra er meer duidelijkheid is over de toekomstige regelgeving.

Conclusie

Al met al maakt dat de Air 2 nu een wat onzekere koop. We geven hier in het cijfer geen aftrek voor, maar adviseren er bij aankoop wel rekening mee te houden of te wachten tot er meer duidelijkheid is.

+ Verbeterde 1/2"-camera

+ Ocusync

+ 4k met 60 beelden per seconde

+ Zeer lange vliegtijd

+ Fijne controller

- Groter en zwaarder

- Geen ads-b

- Geen sensoren aan de zijkant