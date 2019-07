Doel Facebook: meer vrouwen in dienst

Instagram grijpt in bij kwetsende teksten: Weet je zeker dat je dit wilt plaatsen?

9 juli Instagram gaat een nieuwe functie introduceren in de strijd tegen online intimidaties en pesterijen. Het bedrijf wil op die manier een veiligere omgeving creëren voor gebruikers. De functie, die eerst in Groot-Brittannië en later waarschijnlijk in de rest van de wereld wordt uitgerold, komt er globaal op neer dat een programma dat op de achtergrond draait zinsneden herkent die vaak door gebruikers worden gerapporteerd als ongepast.