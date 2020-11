Donald Trump krijgt straks geen speciale behandeling meer van Twitter en Facebook

Alexander breekt lans voor gamers met een handicap: ‘Wij kunnen net zo goed gamen als iedereen’

14 november Gamen met een handicap is vanzelfsprekend niet altijd gemakkelijk. Er is in Nederland bovendien geen duidelijke plek waar je als gamer met een beperking terechtkon. Alexander besloot die plek op te richten, noemde het Permastunned Gaming en is trots op wat hij tot nu toe heeft bereikt.