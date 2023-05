Doorbraak in medische wereld: AI kan korte metten maken met dodelijke superbacterie

Antibiotica doden bacteriën, maar de laatste tijd zijn er steeds meer bacteriën die resistent zijn geworden voor de bestaande geneesmiddelen. Daardoor zijn ze potentieel dodelijk. Per jaar zouden meer dan een miljoen mensen overlijden als gevolg van die resistentie.



Het onderzoek van de Canadese en Amerikaanse wetenschappers spitst zich toe op een van de meest problematische bacteriën: Acinetobacter baumannii, een bacterie die wonden kan infecteren en longontsteking kan veroorzaken. Het is een van de drie bacteriën die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden omschreven als ‘superbacteriën’ en een kritieke dreiging vormen, met name in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. De bacterie overleeft kan overleven op oppervlakten.