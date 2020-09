Drone vindt nest Aziatische hoornaar hoog in een boom in Veenendaal

Gevreesde Aziatische ‘monster­wesp’ duikt voor het eerst op in provincie Utrecht: snel actie nodig

17 augustus De gevreesde, schadelijke Aziatische hoornaar, oftewel de monsterwesp, is gespot in Veenendaal. En dat is heel bijzonder: de wesp, die twee keer zo groot is als een normale wesp, werd nooit eerder in de provincie Utrecht aangetroffen. ,,Als er één gevonden wordt, zijn er altijd meer in de buurt.”