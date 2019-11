Duizenden Amerikanen ontvangen plots maanden oude Valentijn-sms’jes na fout provider

Het foutje levert behoorlijk wat ongemakkelijke situaties op, zo is te lezen op Twitter. Bij de één liep een potentiële date op de klippen, terwijl de ander in het holst van de nacht een berichtje ontving dat Valentijnsdag maar een verzonnen en commerciële boel is. Een andere gebruiker is vooral teleurgesteld dat hij juist géén berichten ontving.