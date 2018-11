Dylan (16) heeft van gamen zijn werk gemaakt

Deze maand ging zijn YouTube-kanaal Games4Real door de 100.000 abonnees heen. Als Dylan een spelletje op de computer doet, kijken er zo 5000 mensen live mee. Veel van zijn video’s zijn meer dan 100.000 keer bekeken. Het filmpje waarin Dylan wint van internationaal-topper Ninja, staat op meer dan 800.000 kijkers. Sponsors bieden zich aan en het kan niet lang duren of er is merchandise van Games4Real te koop.



,,Het is het afgelopen jaar enorm snel gegaan’’, zegt Dylan die vooralsnog niet met zijn achternaam in de media wil. De cijfers onderbouwen zijn woorden. Een jaar geleden waren er 10.000 mensen op zijn kanaal geabonneerd. Met de komst van het spel Fortnite groeide Dylans populariteit en kwam zijn kanaal in een stroomversnelling. ,,Ik behoor tot de tien beste spelers van Nederland die hun prestaties op internet laten zien.’’ En dus kijken met name jongeren graag over zijn schouder mee. Voor tips en om te zien hoe het spel er op de hoogste niveaus aan toegaat.