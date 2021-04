Een 4K-scherm voor weinig: dit zijn de beste opties

Heb je net in een nieuwe pc of gameconsole geïnvesteerd, dan is het goed mogelijk dat de bodem van je portemonnee in zicht komt. Gelukkig hoeft een prima scherm geen kapitalen te kosten. We zetten er een paar op een rij, waarbij de goedkoopste voor slechts 250 euro over de toonbank gaat.

Een 4K-scherm ziet er door zijn hoge resolutie haarscherp uit, en is daarmee vergelijkbaar met bijvoorbeeld het beeld van een hoogwaardige telefoon. Letters worden fraaier afgerond en je ziet meer details in foto’s en video’s. Ook in games kan de hoge schermresolutie een fraaie ervaring opleveren, al heb je nog steeds wel een behoorlijke videokaart nodig voor een soepele framerate.

Wanneer je een betaalbaar 4K-scherm koopt, doe je in elk geval een aantal concessies. Allereerst gaat de ververssnelheid niet hoger dan zestig beeldjes per seconde. Pas tegen de 1000 euro vind je de eerste 4K-monitoren met dubbel zo vloeiend beeld. Concessie nummer twee is de afwezigheid van goede HDR-ondersteuning, wat bij dure alternatieven zorgt voor een hoger contrast en betere helderheid.

Slechts 250 euro

Volledig scherm Samsung LU28E590DS © Tweakers

Wil je ondanks die wapenfeiten weinig uitgeven, dan is de U28E590DS van Samsung een goede keus, want het is met 250 euro een van de goedkoopste 4K-schermen die je nu kunt kopen. Dit scherm is al meer dan vijf jaar op de markt en is voorzien van een ouder TN-paneel en een nogal basale featureset, wat de kosten drukt. De testresultaten zijn desondanks niet slecht in vergelijking met de concurrentie van dit moment.

De vormgeving van het al vrij oude scherm is intussen nogal gedateerd en qua functionaliteit is hij wat basaal. De testresultaten behoren ondanks de lage prijs lang niet tot de slechtste, met in dit testveld een redelijk afgestelde kleurweergave, voor een TN-paneel relatief goede kijkhoeken en zelfs de allersnelste responstijden.

Monitor voor beeldbewerking

Volledig scherm LG 27UL550 © Tweakers

Zoek je een betaalbare 4K-monitor voor beeldbewerking, dan zijn twee monitoren aan elkaar gewaagd: de LG 27UL550 en Iiyama ProLite XB2792UHSU-B1. Wij zouden uiteindelijk de voorkeur geven aan het eerste scherm, omdat je er op dit moment een paar tientjes minder voor betaalt. Beide monitoren bieden een prima beeldkwaliteit, met een nauwkeurige kleurafstelling. Dankzij het ips-paneel zijn de kijkhoeken lekker breed.

Groter scherm voor media

Volledig scherm Samsung Smart Monitor M7 © Tweakers

Voor wie een lekker groot en contrastrijk 32"-scherm wil voor multimedia, is de keuze wat minder eenduidig. Viewsonic levert met de VX3211-4K-MHD een monitor die soms voor slechts 300 euro in de aanbieding is. Voor dat bedrag is het een aanrader, want de kleurafstelling is erg netjes. De responstijden zijn zelfs in dit segment aan de trage kant en jammer genoeg mist een in hoogte verstelbare voet. Nu het scherm weer in prijs is gestegen, zouden we dus verder kijken.

Een andere potentieel interessante monitor in dit testveld is de Samsung Smart Monitor M7. Het is de enige met smartfunctionaliteit zodat je er zonder pc direct een filmpje op kunt kijken. Ook voorzieningen als smartphone-streaming, een bluetoothverbinding en usb-c aansluiting zijn in dit testveld uniek. Helaas bevat de beeldkwaliteit wat missers, zoals de matige kleurafstelling en behoorlijk slechte kijkhoeken.

Winnaars

Volledig scherm Iiyama Prolite XB3288UHSU-B1. © Tweakers

Onder de streep komen wat ons betreft de Iiyama ProLite XB3288UHSU-B1 en Dell S3221QS als winnaars uit de bus. Hoewel Iiyama een van de duurste schermen in de test aflevert, is de ProLite XB3288UHSU-B1 ook wel een van de meest complete monitoren, met uitgebreide ergonomische mogelijkheden en alle functionaliteit die je je zou kunnen wensen. Sterk punt van dit scherm is het erg hoge contrast, gekoppeld aan een relatief goede kleurweergave, prima kijkhoeken en een uitstekende uniformiteit. De HDR-weergave is niet best en ook de responstijden kunnen weinig potten breken, maar zeker dat eerste geldt eigenlijk voor alle geteste monitoren.

