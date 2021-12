Een filmpje waarin Rutte alles zegt dat jij wil: zo worden deepfakes gemaakt

De term deepfake is een samentrekking van ‘deep learning’ en ‘fake’. Het komt er op neer dat kunstmatige intelligentie wordt ingezet om snel en makkelijk neppe video’s te maken die echt lijken.

De term stamt uit 2017, toen een Reddit-gebruiker de gezichten van bekende filmactrices op de lichamen van pornoactrices plaatste. Hoewel de video’s er toen nog duidelijk nep uitzagen, is dat inmiddels niet meer het geval. Tevens wordt het steeds makkelijker om deze video’s zelf te maken.

Wat is een deepfake?

Een groot deel van het proces achter deepfakes gaat automatisch. Er is daarom een groot verschil tussen deepfakes en computer geanimeerde personages in een Pixar-film. Elsa in Frozen wordt voorzichtig frame na frame tot in perfectie geanimeerd. Daar zit een enorm team en veel geld achter. Dat is voor deepfakes niet nodig.

Deepfakes worden via machine learning gemaakt. Dat is de technologie waarmee kunstmatige intelligentie zelfstandig leert aan de hand van de data die het wordt gevoed. Via algoritmes worden er in de data nieuwe connecties gemaakt. Voor deepfakes betekent dit dat een neuraal netwerk minuten tot uren aan video wordt gevoed van de persoon waarvan een deepfake video moet worden gemaakt. Het liefst van verschillende standpunten en met verschillende belichting.

Vervolgens kan een acteur die persoon als een soort digitaal masker aantrekken. Na afloop moeten er wel kleine aanpassingen worden gemaakt, want de technologie is niet perfect. De beste deepfakes komen daarom wel van partijen die er veel tijd in steken. Onder andere universiteiten die willen laten zien wat er mogelijk is.

Zelf een deepfake maken

Om zelf een deepfake te maken heb je geen team, geen dure software en al helemaal niet veel tijd nodig. Iedereen met een smartphone kan tegenwoordig deepfakes maken. Er is gewoon een app voor.

Het kan zo simpel als de app Reface (Android of iOS). Met deze app kun je niet alleen na het maken van een selfie jouw gezicht in bekende gifs en video’s plaatsen, maar ook bekende gezichten bewegen. Binnen enkele seconden beweeg je de hoofden van beroemde acteurs of de Mona Lisa.

Wil je wat serieuzer aan de slag, dan hoeft het ook niet veel tijd te kosten. De software die nodig is om deepfakes te maken is vrij beschikbaar via online platform Github, zoals DeepFaceLab. Je hebt dan minimaal twee minuten aan bronmateriaal nodig met goede kwaliteit, waar het gezicht van de persoon goed zichtbaar is. Binnen een kwartiertje is de deepfake video dan al af.

Een overtuigende deepfake moet echter niet alleen qua video, maar ook audio kloppen. Dat kan natuurlijk met een overtuigende stemimitator, maar ook met technologie zoals hierboven beschreven. Zolang er maar voldoende bronmateriaal is, kun je iedereen dingen laten zeggen die ze nooit hebben uitgesproken.

Deepfakes herkennen

Hoe makkelijker het is om deepfakes te maken, des te moeilijker het wordt om deze nepvideo’s te bestrijden. Overheden, socialemediaplatformen en universiteiten doen hun best om tools te creëren waarmee deepfakes worden ontmaskerd.

Ook daar wordt kunstmatige intelligentie voor ingezet, met dezelfde onderliggende technologie. Want zolang er genoeg voorbeelden van neppe video’s worden gevoed, kunnen nieuwe deepfakes makkelijker worden gespot.

