Een grote update voor Windows 11, haalt dit de twijfelaars over de streep?

We zetten in bovenstaande video de belangrijkste veranderingen in de update op een rij, want dat zijn er nogal wat. De taakbalk kun je nog niet naar links verplaatsen, maar bij het startmenu kun je de lijst met aanbevolen apps kleiner maken. Daarnaast is het makkelijker om de Focus-modus te starten, die je helpt om je beter op je werk te concentreren.