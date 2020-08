Een oer-Hollandse reden om slimme stekkers aan te schaffen? Zuinigheid!

Soms wil je vanaf je vakantieadres inbrekers om de tuin leiden door thuis even lukraak wat lampen aan te zetten of de volumeknop van de radio naar standje burenruzie te draaien. Of wil je tijdens je staycation in eigen stulpje een ochtend wat langer blijven soezen, maar vanuit bed wel alvast je espressomachine aanslingeren. Natuurlijk kun je hulp van de buurvrouw vragen (voor die lampen tenminste) of je partner lief aankijken (voor de koffie). Maar er is een alternatief: slimme stekkers.