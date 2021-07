Een smartphone voor maximaal 500 euro? Dit zijn de beste opties

Iedere twee maanden kijken we samen met de redactie van techsite Tweakers naar de beste smartphones van dit moment. In eerdere artikelen keken we naar de beste modellen van hooguit 200 of 350 euro. Ditmaal gaan we nog een prijsklasse omhoog, waarbinnen drie aanraders te vinden zijn.

Samsung Galaxy A52 5G

Volledig scherm Galaxy A52 © Samsung

Samsungs nieuwe Galaxy A52 overtuigt vooral doordat het zo’n mooi totaalpakket is, met enkele features die je in dit prijssegment niet verwacht. Zo heeft het toestel een goede waterdichtheidsclassificatie en is de primaire camera uitgerust met optische beeldstabilisatie voor betere foto’s ’s nachts, wat niet vanzelfsprekend is. Ook overdag maak je goede foto’s.

Het oledscherm ververst met 120 beeldjes per seconde voor vloeiende animaties en heeft hdr-ondersteuning, een hoge helderheid en een prima kleurweergave. De accuduur is onder alle omstandigheden relatief lang. Is er dan helemaal niks te klagen? Jawel: de processor is ten opzichte van ongeveer de helft van de concurrenten in deze klasse trager. Dat zul je vooral merken bij intensieve taken; het navigeren door het besturingssysteem gaat echter soepel.

Apple iPhone SE (2020)

Volledig scherm iPhone SE (2020) © Apple

De iPhone SE is simpelweg de goedkoopste recente iPhone die je kunt kopen. Het grootste voordeel van dit toestel is dat je er lang mee kunt doen, want de A13-proecessor is snel en Apple ondersteunt toestellen lang. Een andere reden om de SE aan te raden, is dat hij erg compact is voor een telefoon uit 2020 en we weten dat daar liefhebbers voor zijn.

Hoewel hij een prima camera heeft, zijn een telecamera en ultragroothoekcamera afwezig en is de primaire camera minder goed bij weinig licht dan de camera van bijvoorbeeld de iPhone 11. Ook is de accuduur van andere recente iPhones beter en hebben veel concurrenten een oledscherm met hoger contrast. Voor een lcd presteert het scherm echter prima, ook op het gebied van maximale helderheid.

Het is over het algemeen genomen een fijn toestel voor een fijne prijs. Het zou wel verstandig kunnen zijn om een paar tientjes extra uit te geven voor een 128GB-variant.

OnePlus 8T

Volledig scherm 8T © OnePlus

Dit toestel is naar deze prijscategorie gezakt en is zelfs al kort voor 400 euro verkrijgbaar geweest. Het voordeel van deze smartphone is, zoals wel vaker bij OnePlus, de snelle werking van het toestel. De software is verder een hoogtepunt, met een goede instelbaarheid en overzichtelijkheid.

Ook heeft hij een scherm dat met 120 beeldjes per seconde ververst. Het grootste nadeel is dat de OnePlus 8T geen telecamera heeft en dat de ultragroothoeklens tegenvalt bij matig licht. Toch is het in de praktijk een erg prettige smartphone.

