Een speciaal hoesje voor je betaalpas: nuttig of onzin?

In winkels, op marktjes en in webshops, overal duiken ze op: hoesjes om je betaalpas bij draadloos betalen te ‘beschermen’ tegen dieven. Die zouden jouw kaart van afstand uitlezen en je geld stelen als je zo’n hoesje niet gebruikt. Maar werken die hoesjes wel? Onze techexpert Kenneth Dée zocht het uit.

‘RFID Protection’ staat erop (RFID staat voor ‘radio-frequency identification’). En ze gaan als zoete broodjes over de toonbank. ,,Baat het niet dan schaadt het niet”, klinkt het hier en daar. Want voor amper tachtig cent heb je een hoesje waarin je je betaalpas of creditcard kan stoppen.



Draadloze betaaltechnologie is niet nieuw, maar is de laatste jaren aan een opmars bezig. Zeker sinds corona betalen we liever zonder onze kaart in de terminal te stoppen, omdat we dan ook onze code niet hoeven in te voeren voor kleine bedragen. Vorig jaar is het aantal contactloze betalingen dat Bancontact Payconiq registreerde met 85 procent gestegen tot 822,7 miljoen keer. In december werd een mijlpaal bereikt: voor het eerst was draadloos betalen de norm: 54 procent van het totaal die maand.

Urban legends

Nieuwe technologie beangstigt mensen - soms terecht - en ook nu. Op het internet en ook in het roddelcircuit zijn heel wat verhalen te horen over mensen die zijn bestolen. En over dieven die met een betaalterminal rondlopen om de achterzak of handtas van iemand te scannen. Op zoek naar een makkelijke bijverdienste.

In realiteit kloppen die verhalen nooit. Febelfin, de vereniging van banken in België, heeft bijvoorbeeld geen enkel geval geregistreerd waarbij iemand via een draadloze betaalpas is bestolen: ,,Door de aanschaf van zo’n terminal is de fraudeur makkelijk te identificeren en te traceren. De pakkans is dus groot en de potentiële buit heel beperkt. De risico’s van deze vorm van oplichting zijn dus enorm groot voor de fraudeur, in vergelijking met het eventuele rendement”, zegt Isabelle Marchand van Febelfin.

Er staat namelijk een limiet op dat soort betalingen. Het bedrag is maximaal 50 euro en je kan afhankelijk van je bank maar twee of drie keer zonder pincode betalen per dag.

Andere kaarten

Toch zijn dit soort hoesjes in theorie nog wel nuttig in sommige gevallen. Werk je bij een bedrijf, dan is de kans groot dat daar toegangsbadges gebruikt worden. Die werken in heel wat gevallen met dezelfde technologie - ongeveer - als bankpassen. Oude systemen zijn vaak niet goed beveiligd, waardoor de kaart relatief eenvoudig te kopiëren is.

Er bestaan toestellen om dat te doen, en die kan je gewoon bij webshops kopen. De nieuwste generatie toegangsbadges is wel redelijk moeilijk te kraken. Welk type kaart je zelf in handen hebt, weet jouw werkgever. Je kan het vaak zelf even nakijken door te scannen met je smartphone. Apps zoals NFC-tools (Android - iOS) kunnen vrij gemakkelijk achterhalen welke kaart je hebt.

Maar zelfs al zou je een ouder type hebben, dan moet je je niet meteen zorgen maken: ,,De kans dat iemand op deze manier probeert om je te hacken, is voor de meeste mensen vrij klein”, zegt Lennert Wouters, onderzoeker van de universiteit van Leuven. ,,Je moet voor jezelf uitmaken of je een mogelijk doelwit bent of niet.”

Werken de hoesjes?

Het goedkoopst zijn de hoesjes die we op de markt aantroffen. Tachtig cent is ‘geen geld’. Je kan ze nog goedkoper bestellen bij je favoriete Chinese webshop trouwens. Iets duurder zijn speciale portefeuilles met afscherming: van goede kwaliteit zijn die al snel 100 euro of meer.



Zowel de dure als goedkope optie die we testten, schermt je kaarten inderdaad af. We proberen met een bankpas te betalen, maar dat lukt niet zolang die in de duurdere portemonnee zit. Het hoesje werkt evengoed. Het grote probleem is wel: de hoesjes zijn absoluut niet praktisch. We moesten wat prutsen om onze betaalpas daar uit te vissen. Je verliest dus best wel tijd. Dan is een portemonnee met RFID-bescherming een beter idee.

We hebben ook geluk gehad, zo blijkt. Want er zijn heel wat slechte ‘hoesjes’ op de markt: ,,Er zit heel veel rommel bij, hoesjes die helemaal geen effect hebben”, zegt Lennert Wouters. Je kan met andere woorden ook niet zeker weten of je geen kat in een zak koopt en zal waarschijnlijk een aantal van die hoesjes moeten kopen om eentje te vinden die echt goed werkt.

Conclusie

Nee, de hoesjes zijn objectief gezien niet nuttig voor de doorsnee consument. Omdat ze niet duur zijn zullen heel wat mensen toch een hoesje kopen. Maar reken gerust uit hoeveel tijd je elke dag verspeelt door je kaart daaruit te vissen en je weet meteen dat het sop de kool niet waard is. De kans dat je RFID-hoesje binnen de kortste keren op de vuilnisbelt belandt, is groot. Een speciale portemonnee is dan handiger, maar ook absoluut geen must. Tenzij je toevallig voor de veiligheidsdienst werkt, of voor een andere werkgever die een interessant doelwit voor hackers is.

